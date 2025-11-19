У TikTok з’явиться можливість контролювати кількість ШІ-відео у стрічці

Платформа коротких відео TikTok запустить функцію, яка дасть змогу користувачам самостійно регулювати кількість контенту зі штучним інтелектом (ШІ) в особистій стрічці. Нову опцію можна буде знайти у розділі «Керувати темами». Водночас TikTok поліпшить позначення контенту, створеного нейромережами.

Тестування нового інструмента почнеться впродовж найближчих тижнів. Компанія наголошує, що функція не призначена для повного видалення ШІ-контенту, а має допомогти точніше налаштувати користувацькі вподобання. Сьогодні у розділі «Керувати темами» вже можна регулювати, як часто показуватимуть публікації з категорій «танці», «спорт» і «їжа».

Потреба у новому інструменті виникла після запуску нейромережі Sora від OpenAI. Відтоді у TikTok почали масово з’являтися реалістичні відеоролики, створені штучним інтелектом. Користувачам дедалі складніше відрізняти такий контент від справжніх записів. Нова опція, за задумом розробників, допоможе тим, хто віддає перевагу традиційному користувацькому контенту.

Водночас платформа оновила розділ керування часом у додатку. Туди додали три нові інструменти: щоденник афірмацій з понад 120 підказками, добірку фонових звуків для розслаблення й комплекс простих дихальних вправ. Ці доповнення мають допомагати підтримувати психологічне здоров’я користувачів.

Окремою новинкою стала система «значків» — цифрових нагород за дотримання власноруч встановлених обмежень. Користувачі отримуватимуть їх за використання щоденного ліміту часу, увімкнення нічної заборони доступу до додатка або регулярний перегляд статистики активності. За даними компанії, під час тестування оновлений розділ показав вищу залученість порівняно з попередньою версією. Найбільшу популярність серед нових інструментів здобув щоденник афірмацій.

Нові функції свідчать про прагнення платформи розширювати можливості й покращувати користувацький досвід. Нагадаємо, TikTok нещодавно став першим застосунком, витрати від покупок у якому перевищили 10 мільярдів доларів.