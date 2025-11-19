Мінцифри підвищило виплати власникам генераторів у межах проєкту «Генератор зв’язку»

Міністерство цифрової трансформації України (Мінцифри) повідомило про оновлення умов участі в соціальному проєкті «Генератор зв’язку». Міністерство переглянуло розміри компенсацій після аналізу сотень відгуків, які надійшли за перший тиждень роботи програми. Зміни відбулися після консультацій з мобільними операторами.

Оновлені умови передбачають вищу погодинну ставку за роботу генераторного обладнання. Водночас організатори запровадили окремий підхід до розрахунку компенсацій, враховуючи тип пального, яке споживає устаткування. Ці зміни мають забезпечити повне відшкодування витрат залежно від реальних експлуатаційних характеристик техніки.

Що саме змінилося:

зросла сума компенсації за годину роботи генератора;

з’явилися окремі розміри компенсацій для дизельних і бензинових генераторів з огляду на різницю у витратах пального;

для генераторів, що живлять базові станції в 30-кілометровій зоні бойових дій, діє підвищений розмір відшкодування, враховуючи складні умови й ризики для власників.

Серед ключових нововведень – окремі тарифи для дизельних та бензинових агрегатів. Це рішення зумовлене суттєвою різницею у вартості дизельного й бензинового палива та особливостями експлуатації обладнання. Для власників генераторів, які забезпечують живлення базових станцій у 30-кілометровій зоні активних бойових дій, встановили підвищені розміри відшкодування. Ця додаткова виплата компенсує ризики та складні умови роботи учасників програми на прифронтових територіях.

Порівняльний аналіз тарифних ставок показує значне зростання компенсацій. Для дизельних генераторів базова ставка зросла зі 110-140 гривень за годину до 172 гривень, тоді як у зоні бойових дій виплата становить 197 гривень. За бензинові агрегати, для яких раніше не було окремих тарифів, тепер платять 287 гривень за годину роботи, а за підвищеним тарифом – 330 гривень.

Тип генератора Попередній тариф Стандартний тариф Підвищений тариф Дизельний 110-140 грн/год 172 грн/год 197 грн/год Бензиновий — 287 грн/год 330 грн/год

Організатори наголошують на соціальному характері ініціативи. Проєкт «Генератор зв’язку» не передбачає комерційного використання обладнання – власники відповідають за заправку й технічне обслуговування своєї техніки. Натомість мобільні оператори відшкодовують реальні витрати на пальне та необхідне сервісне обслуговування генераторів.

До участі в програмі можуть долучатися генератори потужністю від 7,2 кіловата. Основна мета проєкту – забезпечити стабільну роботу телекомунікаційної інфраструктури під час блекаутів.