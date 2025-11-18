ТриМоб починає надавати послуги 4G

Оператор мобільного зв’язку ТриМоб, що належить «Укртелекому», запускає 4G для своїх абонентів. Про це йдеться в пресрелізі оператора.

Спершу доступ до 4G-мережі отримають нові абоненти, які придбають стартовий пакет із тарифним планом «Інтернет БЕЗЛІМ» в інтернет-магазині оператора. Вони матимуть доступ до 4G-зв’язку одразу після активації SIM-карти.

Нинішні абоненти підключатимуться поетапно протягом листопада. 4G стане доступним як для тих, хто вже користується тарифним планом «Інтернет БЕЗЛІМ», так і для абонентів з іншими тарифами. Компанія надішле SMS-повідомлення з детальною інформацією про терміни й умови підключення.

Фінансові умови тарифного плану «Інтернет БЕЗЛІМ» залишаються незмінними після додавання підтримки 4G. Отже, користувачі отримають доступ до швидшого інтернету без додаткових витрат.

ТриМоб надаватиме 4G-зв’язок через мережу Vodafone Україна. Тому абонентам треба налаштувати свої пристрої для коректної роботи з новою мережею.

Власникам Android-смартфонів компанія надала детальну інструкцію з налаштування. Користувачам потрібно увійти до розділу «Мережа й інтернет», вибрати SIM-карту ТриМоб і встановити мережу Vodafone UA як пріоритетну. Крім того, потрібно ввімкнути передачу даних у роумінгу та встановити пріоритетний тип мережі LTE.

Окремо треба налаштувати точку доступу (APN). Абонентам радять створити нову точку з назвою «3Mob 4G» і встановити для параметра APN значення «ut7.ua». Це забезпечить стабільне з’єднання з 4G-мережею.

Водночас оператор зауважує, що якщо потрібно зареєструватися в роумінгових мережах «Київстар» або lifecell, користувачам слід змінити пріоритетний тип мережі на 3G і використовувати точку доступу «Utel internet» з параметром APN «3g.utel.ua».

Нагадаємо, навесні 2024 року Vodafone Україна отримав права на використання радіочастотного спектра 1940–1945 / 2130–2135 МГц, який раніше належав ТриМобу.