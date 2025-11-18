Регулятор готує аукціон 5G в Україні, хоч запуск залежить від безпекової ситуації

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), готується до аукціону частот 5G, хоча запуск технології залежатиме від безпекової ситуації в країні. Про це заявила голова НКЕК Лілія Мальон у кулуарах конференції «Stay Connected’25», повідомляє Інтерфакс-Україна.

Очільниця регулятора пояснила, що підготовка до аукціону потребує багато часу й ґрунтовної роботи. Треба розробити всю документацію, провести технічні випробування, визначити вартість радіочастотного спектра й сформувати ліцензійні умови. За словами Мальон, весь цикл підготовки займає близько року.

- Реклама -

Попри воєнний стан, комісія активно створює нормативну базу для майбутнього аукціону. Водночас розглядають можливість запуску пілотних проєктів 5G в окремих містах країни.

Водночас НКЕК планує запустити інформаційну кампанію про послугу «Роумінг як вдома». Ця ініціатива стартує з 1 січня й передбачає детальні роз’яснення змін для абонентів і того, на що їм варто звертати увагу.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Голова комісії також повідомила, що стартує трирічний проєкт технічної допомоги Європейського Союзу «Підтримка цифрового регулювання України». Програма складається з трьох напрямків, один із яких — комунікаційний — використають для інформаційної кампанії про роумінг.

Другий напрямок програми — регуляторний аудит НКЕК. Його проведуть, бо регулятор працює в умовах обмежених ресурсів і потребує оптимізації. Мета перевірки — знайти зайві процеси і якнайкраще використати кадровий потенціал. Крім того, аудит допоможе виконати євроінтеграційні зобов’язання щодо гармонізації законодавства.

Третій напрямок програми стосується технічних аспектів роботи регулятора. Зокрема, йдеться про інформаційну безпеку й захист інформаційних систем НКЕК.