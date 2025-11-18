UARU

Наскільки швидкий інтернет в Україні? Оновлений рейтинг Speedtest

Скорость интернета

Станом на жовтень 2025 року Україна втримує стабільні позиції в міжнародному рейтингу швидкості інтернет-з’єднання Speedtest Global Index. Швидкість як мобільного, так і фіксованого широкосмугового доступу в цілому дає змогу комфортно користуватися сучасними онлайн-сервісами.

Мобільний інтернет

Україна посідає 70-те місце у світі за швидкістю мобільного інтернету, втративши дві позиції порівняно з попереднім місяцем. Середня швидкість завантаження даних становить 58,52 Мбіт/с, а віддачі — 13,49 Мбіт/с. Латентність з’єднання — 26 мс, цього достатньо для відеозв’язку, перегляду відео й роботи з вебресурсами.

Ukraine Median Country Speeds Updated October 2025

Фіксований інтернет

За швидкістю фіксованого широкосмугового доступу Україна посідає 75-те місце, також втративши дві позиції порівняно з вереснем. Середня швидкість завантаження становить 88,92 Мбіт/с, а віддачі — 91,03 Мбіт/с. Латентність лише у 5 мс забезпечує високу стабільність з’єднання, тому фіксований інтернет добре підходить для онлайн-ігор, відеоконференцій і передавання чи завантаження великих файлів.

Є куди рости

Світові середні показники швидкості значно вищі. У жовтні 2025 року середня швидкість мобільного інтернету у світі сягнула 99,93 Мбіт/с на завантаження й 13,74 Мбіт/с на віддачу за середньої латентності 24 мс.

П’ятірка світових лідерів за швидкістю мобільного інтернету:

  • ОАЕ (652,87 Мбіт/с).
  • Катар (515,23 Мбіт/с).
  • Кувейт (384,40 Мбіт/с).
  • Бразилія (251,55 Мбіт/с).
  • Болгарія (237,03 Мбіт/с).

Для фіксованого інтернету світова середня швидкість завантаження становить 111,91 Мбіт/с, віддачі — 57,83 Мбіт/с за латентності 9 мс.

Топ-5 країн за швидкістю фіксованого інтернету:

  • Сінгапур (406,14 Мбіт/с).
  • Чилі (360,89 Мбіт/с).
  • Гонконг (343,36 Мбіт/с).
  • ОАЕ (343,28 Мбіт/с).
  • Франція (332,74 Мбіт/с).
