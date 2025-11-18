Google випустила нову модель штучного інтелекту Gemini 3

Компанія Google випустила Gemini 3 – нову модель штучного інтелекту (ШІ), яку називає найрозумнішою й найточнішою зі своїх моделей. Флагманську версію Gemini 3 Pro від сьогодні можуть використовувати користувачі фірмового додатка, а також її інтегрували в пошук.

Модель має нативну мультимодальність – вона одночасно обробляє текст, зображення й аудіо. Завдяки цьому Gemini 3 Pro перетворює сфотографовані рецепти на структуровані сторінки кулінарної книги або створює інтерактивні навчальні картки з відеолекцій.

- Реклама -

До нових можливостей належить функція «генеративних інтерфейсів», яку зараз тестують у Gemini Labs. Ця технологія створює візуальний контент у журнальному стилі з фотографій або формує динамічні макети з персоналізованим інтерфейсом.

Інтеграція Gemini 3 Pro в пошук суттєво його змінила. Відповіді в режимі ШІ тепер доповнюють зображеннями, таблицями, сітками й симуляціями. Модель використовує вдосконалену техніку «query fan-out», яка розбиває запит користувача на частини й точніше визначає його наміри, що забезпечує пошук додаткового релевантного контенту.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Розробники окремо наголошують на зміні характеру відповідей. Google підкреслює, що нова модель менш схильна до надмірної компліментарності, яку раніше критикували в ChatGPT. Відповіді Gemini 3 Pro є прямішими й інформативнішими. Водночас модель отримала розширені можливості для планування й виконання багатоетапних завдань.

Google також розробила експериментальний інструмент Gemini Agent. Він виконує дії від імені користувача, зокрема аналізує й упорядковує електронну пошту або бронює подорожі.

Gemini 3 Pro можуть використовувати всі користувачі фірмового додатка Gemini. Функціональність Gemini Agent поки доступна лише підписникам тарифних планів Google AI Pro і Ultra в Сполучених Штатах.

Водночас із випуском нової версії Google розширює присутність нейромережі Gemini на різних платформах. Зокрема, компанія запустила технологію на телевізорах з операційною системою Google TV. Зараз функціональність працює на моделях TCL QM9K, але до кінця року компанія планує поширити її на інші пристрої.