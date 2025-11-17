UARU

YouTube TV відновив трансляцію каналів Disney

YouTube TV
Фото: Rafael Henrique / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Стрімінговий сервіс YouTube TV і медіакорпорація Disney уклали нову угоду після двотижневої перерви у мовленні. Компанії дійшли згоди щодо умов поширення контенту й вартості. За даними CNN, Disney повернула всі свої канали на платформу.

За новою угодою YouTube TV відновив доступ до ключових телемереж медіахолдингу. Серед них — канали ABC, ESPN, FX і National Geographic. Платформа також зберегла всі записи, які користувачі зробили до припинення трансляції.

Окремо в угоді прописали сервіс ESPN Unlimited. Платформа додала його до базового пакета без додаткової плати. Передплатники тепер можуть користуватися сервісом автоматично.

Представники Disney й ESPN прокоментували нову угоду. На їхню думку, умови відображають цінність брендів компанії та потребу у гнучкості стрімінгових платформ. Керівництво також наголосило на важливості партнерських відносин у медіаіндустрії.

YouTube TV офіційно перепросила у передплатників за тимчасові незручності. Компанія повідомила, що працюватиме над покращенням пакетних пропозицій, щоб уникнути подібних ситуацій. Керівництво платформи назвало швидке повернення контенту головним чинником для збереження довіри аудиторії.

Нагадаємо, конфлікт між компаніями почався наприкінці жовтня. YouTube TV зупинив трансляцію каналів Disney через те, що переговори щодо продовження ліцензійної угоди зайшли в глухий кут.

Редакція Mediasat
