YouTube Music тестує пошук пісень у плейлистах

Новини
YouTube Music
Фото: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

YouTube Music запустив обмежене тестування функції пошуку треків у плейлистах, на яку користувачі чекали роками. Нову можливість наразі бачить лише частина власників додатка для iOS.

Функцію назвали «Find in Playlist», і вперше її помітили у версії застосунку 8.45.3 для iOS. Користувач Reddit під псевдонімом u/xerus9915 звернув увагу на новий пункт у додатковому меню плейлиста, яке відкривається через іконку з трьома крапками. Опцію розмістили одразу під функцією випадкового відтворення Shuffle play.

Завдяки цьому користувачі можуть швидко знаходити потрібні пісні у великих добірках, не гортаючи весь список. Це особливо корисно для плейлистів із сотнями треків, де раніше пошук конкретної композиції забирав чимало часу. Достатньо ввести назву пісні у поле пошуку, щоб миттєво перейти до її відтворення.

Утім, функція має певні обмеження. Зокрема, пошук працює лише у звичайних плейлистах і не підтримує радіостанції, додані до бібліотеки.

Нововведення впроваджують обережно. Google використовує метод A/B-тестування, тож навіть користувачі з актуальною версією застосунку можуть не побачити нову опцію на своїх пристроях. За повідомленнями, тестування проводять в Індії.

Користувачі Android наразі не мають доступу до функції. Коментарі в тематичних обговореннях підтверджують відсутність «Find in Playlist» в застосунку для Android. Журналісти профільних технологічних видань також повідомили, що не знайшли нову опцію на власних пристроях.

Раніше шукати у плейлистах можна було лише через сторонні розширення для браузерів. Це створювало незручності й обмежувало можливості мобільних застосунків. Вбудована функція може стати одним із найпомітніших покращень сервісу за останні роки.

Також зазначається, що ймовірність розширення доступності залишається високою. Компанія зазвичай використовує поетапний підхід до впровадження нових можливостей, спершу перевіряючи їх на обмеженій аудиторії. За такої стратегії широкий запуск може відбутися протягом кількох місяців після завершення тестів і виправлення помилок.

Поява пошуку у плейлистах продовжує розвиток можливостей для знаходження музики в сервісі. Минулого року YouTube Music представив функцію, яка дає змогу шукати композиції, просто наспівуючи їхню мелодію смартфону.

Редакція Mediasat
