SpaceX здійснила 500 запусків багаторазових ракет

Американська аерокосмічна компанія SpaceX встановила новий рекорд у багаторазовій космонавтиці. Компанія успішно виконала 500-й запуск із застосуванням раніше використаних ракет-носіїв. Таке досягнення підтверджує лідерство SpaceX у комерційних космічних запусках.

Більшість цих запусків компанія здійснила під час розгортання супутникової мережі Starlink. Ця система забезпечує широкосмуговий доступ до інтернету у віддалених регіонах планети. Сьогодні на низьку навколоземну орбіту компанія доставила понад 10 000 супутників мережі.

- Реклама -

Головну роль у цьому успіху відіграла ракета-носій Falcon 9. Багаторазове використання її перших ступенів дало змогу суттєво знизити вартість кожного запуску. Така економічна ефективність змінила підходи в космічній індустрії й зробила регулярні запуски комерційно вигідними.

Falcon 9 lands at LZ-4, marking the 500th overall reflight of a flight-proven orbital class rocket pic.twitter.com/irwghYWdqU — SpaceX (@SpaceX) November 17, 2025

П’ятисота повторна місія показує, що технологія багаторазових ракет стала зрілою. Те, що десятиліття тому було експериментом, нині перетворилося на галузевий стандарт. Компанія підтвердила надійність та стабільність своїх систем повторного використання.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

SpaceX планує й надалі збільшувати кількість запусків. Компанія працює над розширенням мережі Starlink і створенням потужніших ракет-носіїв. Нові системи мають доставляти вантажі та екіпажі на Місяць і Марс під час майбутніх місій у далекий космос.