UARU

UARU

Nvidia допоможе Україні створити суверенний штучний інтелект

Новини
Мінцифри та Nvidia створюватимуть суверенний штучний інтелект в Україні

Міністерство цифрової трансформації України уклало партнерство з американською технологічною корпорацією Nvidia для розвитку суверенного штучного інтелекту (ШІ) в Україні. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Основною метою ініціативи є формування суверенної держави штучного інтелекту — національної екосистеми ШІ з власною технологічною базою та кваліфікованими спеціалістами. Такий підхід передбачає створення незалежної інфраструктури для обробки даних та розробки ШІ-рішень.

- Реклама -

Перший віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив на стратегічному значенні проєкту для держави. За його словами, розбудова суверенного штучного інтелекту є питанням національної безпеки та захисту інформації, яке набуває особливої актуальності під час війни. Партнерство з Nvidia надає Україні доступ до передової світової інфраструктури та експертизи у галузі ШІ. Це дозволить сформувати стабільну екосистему технологій штучного інтелекту та трансформувати країну в агентну державу.

Програма співпраці охоплює кілька ключових напрямків. Серед них — побудова національної інфраструктури на основі ШІ-технологій Nvidia, розвиток освітніх програм та підготовка фахівців у сфері ШІ, реалізація спільних науково-дослідних ініціатив та підтримка стартап-екосистеми.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Першим практичним результатом партнерства стане створення Diia AI LLM — суверенної мовної моделі. Ця модель буде адаптована до специфіки українського законодавства, системи публічних послуг та потреб громадян. На її основі функціонуватимуть усі ШІ-сервіси в екосистемі «Дія». До них належить ШІ-асистент, який вже доступний на порталі, майбутній асистент для мобільного застосунку та внутрішні технологічні рішення для урядових структур.

Варто зазначити, що це не перша ініціатива Мінцифри у сфері розробки власних мовних моделей. Раніше міністерство спільно з «Київстаром» розпочало створення великої мовної моделі для державних установ та приватного бізнесу. Цей проєкт також спрямований на забезпечення технологічного суверенітету України в галузі штучного інтелекту та розробку безпечних ШІ-рішень, адаптованих до особливостей української мови.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

YouTube Music тестує пошук пісень у плейлистах

YouTube Music тестує функцію пошуку треків у плейлистах. Така можливість наразі доступна лише обмеженій частині користувачів додатка для iOS.
Новини

Apple має заплатити $634 млн за порушення патенту на технологію вимірювання кисню у розумних годинниках

Федеральний суд Каліфорнії зобов'язав Apple виплатити $634 млн медичній компанії Masimo. Технологічний гігант порушив патент на технологію вимірювання кисню, що використовується в Apple Watch.
Новини

SpaceX здійснила 500 запусків багаторазових ракет

SpaceX встановила рекорд, здійснивши 500-й запуск багаторазової ракети. Більшість місій компанія виконала для розгортання супутникової мережі Starlink.
Новини

Естонія надасть Україні €3,5 мільйона на системи Starlink

Естонія виділить Україні €3,5 млн на Starlink. Супутниковий зв'язок важливий для безпілотних підрозділів ЗСУ. Гроші надійдуть через ІТ-коаліцію.
Новини

На «Київстар ТБ» вийшов другий сезон серіалу «Прикордонники»

На «Київстар ТБ» вийшов другий сезон серіалу «Прикордонники. 2 курс». Курсанти повертаються з передової до Академії, аби здобути офіцерське звання.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати