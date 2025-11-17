Nvidia допоможе Україні створити суверенний штучний інтелект

Міністерство цифрової трансформації України уклало партнерство з американською технологічною корпорацією Nvidia для розвитку суверенного штучного інтелекту (ШІ) в Україні. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Основною метою ініціативи є формування суверенної держави штучного інтелекту — національної екосистеми ШІ з власною технологічною базою та кваліфікованими спеціалістами. Такий підхід передбачає створення незалежної інфраструктури для обробки даних та розробки ШІ-рішень.

Перший віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив на стратегічному значенні проєкту для держави. За його словами, розбудова суверенного штучного інтелекту є питанням національної безпеки та захисту інформації, яке набуває особливої актуальності під час війни. Партнерство з Nvidia надає Україні доступ до передової світової інфраструктури та експертизи у галузі ШІ. Це дозволить сформувати стабільну екосистему технологій штучного інтелекту та трансформувати країну в агентну державу.

Програма співпраці охоплює кілька ключових напрямків. Серед них — побудова національної інфраструктури на основі ШІ-технологій Nvidia, розвиток освітніх програм та підготовка фахівців у сфері ШІ, реалізація спільних науково-дослідних ініціатив та підтримка стартап-екосистеми.

Першим практичним результатом партнерства стане створення Diia AI LLM — суверенної мовної моделі. Ця модель буде адаптована до специфіки українського законодавства, системи публічних послуг та потреб громадян. На її основі функціонуватимуть усі ШІ-сервіси в екосистемі «Дія». До них належить ШІ-асистент, який вже доступний на порталі, майбутній асистент для мобільного застосунку та внутрішні технологічні рішення для урядових структур.

Варто зазначити, що це не перша ініціатива Мінцифри у сфері розробки власних мовних моделей. Раніше міністерство спільно з «Київстаром» розпочало створення великої мовної моделі для державних установ та приватного бізнесу. Цей проєкт також спрямований на забезпечення технологічного суверенітету України в галузі штучного інтелекту та розробку безпечних ШІ-рішень, адаптованих до особливостей української мови.