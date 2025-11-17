На «Київстар ТБ» вийшов другий сезон серіалу «Прикордонники»

17 листопада платформа кіно й телебачення «Київстар ТБ» випустила ексклюзивну прем’єру другого сезону українського серіалу «Прикордонники. 2 курс».

Новий сезон продовжує історію, яка стала однією з найуспішніших українських стрічок 2024 року. Проєкт створили медіахолдинг FILM.UA Group та студія Prototype Production за підтримки Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

- Реклама -

Сюжет другого сезону повертає глядачів до знайомих персонажів — Толіка у виконанні Євгенія Ламаха, Андрія, якого зіграв Дмитро Павко, та Дарини в ролі Анастасії Нестеренко. Разом із побратимами герої повертаються з передової до Академії, аби продовжити навчання. Їхня мета — здобути офіцерське звання й пройти новий етап становлення.

Головне в сюжеті — виклики, з якими стикаються курсанти на другому році навчання. Герої протистоять першокурсникам, проходять через складні ситуації в особистому житті та долають серйозні випробування. Події розгортаються як під час навчальних занять, так і в реальних бойових умовах.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Важливою сюжетною лінією стає поява нового викладача, якого зіграв Дмитро Сова. Він приходить на заміну улюбленому наставнику Криницькому у виконанні Володимира Ращука. Ця зміна стає несподіванкою для курсантів і дає поштовх новим подіям. Спроби знайти спільну мову з «бойовою» групою переплітаються з історіями про кохання, дружбу та втрати.

Напередодні прем’єри, 16 листопада, «Київстар ТБ» організував фан-зустріч з акторами серіалу в торгово-розважальному центрі Lavina. На захід прийшли сотні шанувальників проєкту. Глядачі змогли поспілкуватися з виконавцями головних ролей, узяти автографи та зробити спільні фотографії. Під час події актори поділилися ексклюзивними деталями зйомок нового сезону.

У зустрічі з фанатами взяли участь Євген Медвідь, Анастасія Нестеренко, Дмитро Павко, Володимир Ращук, Катерина Варченко, Дмитро Сова, Андрій Федорук, Василь Рогів, Демет Чхетіані та Данило Волох.

Другий сезон серіалу «Прикордонники. 2 курс» можна переглянути виключно на платформі «Київстар ТБ». Глядачі зможуть далі стежити за долею улюблених героїв та їхнім шляхом до офіцерського звання.