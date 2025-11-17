MEGOGO представив документальний фільм про легенду ММА Ігоря Вовчанчина

Український медіасервіс MEGOGO випустив власний документальний проєкт «Той, хто зруйнував машину», присвячений Ігорю Вовчанчину — одному з найвідоміших українських бійців змішаних єдиноборств 1990-х років. Стрічка доступна на платформі з 16 листопада у вільному доступі.

Фільм розповідає історію спортсмена, який здобув світове визнання в епоху становлення боїв без правил. До проєкту увійшли рідкісні архівні записи тих часів, коли єдиноборства ще не мали чітких регламентів. Окрему цінність має ексклюзивна бесіда з самим Вовчанчиним, яку провів спортивний коментатор Сергій Лук’яненко.

Центральною темою документальної стрічки став поєдинок 1999 року в Йокогамі між українцем та американським бійцем Марком Керром. Цей бій мав визначити неофіційного короля важкої ваги ММА (змішані бойові мистецтва). Вовчанчин несподівано здобув перемогу нокаутом, проте результат згодом анулювали через зміни в правилах змагань.

Ця суперечлива історія знайшла продовження у голлівудському кіно. У 2025 році вийшов байопік «Незламний» про Марка Керра, де його роль виконав Двейн «Скеля» Джонсон. Образ українського бійця у цьому фільмі втілив триразовий абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик.

Команда MEGOGO провела першу детальну розмову з Вовчанчиним, якого називали «Вбивцею гігантів», через чверть століття після легендарного бою. Його особисті спогади та оцінка тих подій стали основою документального наративу. Стрічка простежує шлях спортсмена з харківського селища до вершин світового ММА-бомонду. Вовчанчином захоплювалися у Бразилії, Японії та США, проте на Батьківщині про його кар’єру знають незаслужено мало.

«MEGOGO — найбільший спортивний мовник країни, і для нас спорт не просто контент, а відповідальність. Ми щодня працюємо з українськими спортсменами, підтримуємо змагання, розвиваємо трансляції. Природно, що беремося й за іншу важливу місію — зберігати їхню історію. Ігор Вовчанчин заклав фундамент сучасних українських єдиноборств. Цей фільм — не про бої. Він про пам’ять, гідність і спадковість. Ми хочемо, щоб українці знали власних героїв», — зазначила Валерія Толочина, маркетинг-директорка MEGOGO.

Над документальним проєктом працювали спортивна редакція, піар-служба, маркетингова та юридична команди медіасервісу. Продюсером і сценаристом став Юрій Гаврищак, режисером монтажу — Роман Михайлишин. До робочої групи також увійшли Валерія Толочина, Галина Макоклюй, Сергій Лук’яненко та Єгор Васюхно.