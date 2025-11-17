LG Electronics внесла до російського реєстру шість нових товарних знаків

Компанія LG Electronics зареєструвала у Федеральній службі інтелектуальної власності Росії (Роспатент) шість нових товарних знаків. Усі вони стосуються електронної продукції й цифрових технологій, повідомляє ТАСС.

Три товарні знаки належать до аудіосерії компанії. Компанія зареєструвала XboomStage, XboomPower і XboomBuds за 9-м класом Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП). До цього класу входять аудіоколонки, навушники й інша акустична техніка бренду Xboom.

- Реклама -

Інші три товарні знаки охоплюють ширшу сферу застосування. Компанія зареєструвала Affectionate Intelligence, LG AI Processor і webOS одразу за 9-м і 42-м класами МКТП. Завдяки цьому вона може використовувати ці позначення як для процесорів, мікросхем та інших компонентів, так і для програмного забезпечення, зокрема його оновлень і підтримки. WebOS — це власна операційна система LG, яку компанія застосовує у смарттелевізорах та інших пристроях.

Заявки на реєстрацію подавала американська штаб-квартира корпорації — LG Electronics Inc. — впродовж 2024-2025 років. Охорона товарних знаків діятиме до 2034-2035 років, що вказує на довгострокові плани компанії щодо російського ринку.