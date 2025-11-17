Естонія надасть Україні €3,5 мільйона на системи Starlink

Естонія надасть Україні €3,5 мільйона на придбання систем супутникового зв’язку Starlink через ІТ-коаліцію Естонія-Люксембург. Ці кошти стануть частиною естонського пакета військової допомоги Україні, запланованого на 2025 рік. Гроші спрямують через ІТ-коаліцію, очолювану Естонією та Люксембургом. Про це повідомляє ERR.

Міністерство оборони Естонії підтвердило, що Україна звернулася з конкретним запитом про підтримку супутникового зв’язку. За словами міністра оборони Ханно Певкура, системи Starlink дають українським військовим значну тактичну перевагу на полі бою.

Особливо важливим цей зв’язок стає у світлі планів України щодо масштабного розширення безпілотних підрозділів. Міністр підкреслив, що операції з використанням дронів потребують стабільного високошвидкісного інтернет-з’єднання.

Варто зазначити, що раніше йшлося про меншу суму допомоги. На попередній зустрічі прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та естонського міністра оборони говорили про виділення €3 мільйонів на системи Starlink для Збройних сил України.