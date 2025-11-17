Apple має заплатити $634 млн за порушення патенту на технологію вимірювання кисню у розумних годинниках

Федеральний суд Каліфорнії ухвалив рішення на користь медичної компанії Masimo в справі проти Apple й зобов’язав технологічного гіганта заплатити 634 мільйони доларів компенсації. Як повідомляє Reuters, рішення стосується неправомірного використання запатентованих розробок для вимірювання насичення крові киснем в розумних годинниках.

Суд з’ясував, що Apple порушила патентні права Masimo, використавши у своїх смартгодинниках Apple Watch технологію сенсорів для відстеження насичення крові киснем. Це рішення стало результатом тривалого судового розгляду, протягом якого Masimo довела, що Apple використовувала її інтелектуальну власність без дозволу. Представники медичної компанії назвали вердикт «значною перемогою» для захисту власних інновацій.

У позові Masimo стверджувала, що функціонал додатка Workout і можливості вимірювання пульсу в Apple Watch базуються на її запатентованих технологічних рішеннях. Компанія підкреслила, що ці розробки стали результатом багаторічних досліджень в галузі медичного моніторингу. Apple категорично відкинула ці твердження, заявивши, що спірний патент втратив чинність ще 2022 року й стосується застарілих методів контролю стану пацієнтів.

Виробник iPhone не погодився з рішенням суду та оголосив про намір оскаржити його в апеляційному суді.

Це судове рішення стало новою сторінкою в затяжному правовому протистоянні між двома компаніями. Раніше Masimo подавала до суду позови з іншими претензіями, зокрема щодо переманювання ключових співробітників й несанкціонованого використання технології пульсоксиметрії. Коли суд підтвердив ці звинувачення, Apple 2023 року була змушена тимчасово припинити продаж моделей Series 9 і Ultra 2, де використовували спірну технологію.

Щоб відновити продаж, Apple торік у серпні внесла зміни до функції вимірювання кисню у крові своїх пристроїв. Тоді митна служба Сполучених Штатів Америки (США) дозволила компанії продовжити імпорт годинників. Утім, цей крок призвів до нового витка протистояння, оскільки Masimo подала позов проти митного відомства, стверджуючи, що воно діяло незаконно, дозволивши Apple ввозити продукцію на американський ринок.

Нагадаємо, що нещодавно федеральний суд США в Техасі ухвалив рішення на користь компанії Pictiva Display в патентному спорі з Samsung. Присяжні визнали порушення патентних прав і зобов’язали південнокорейського виробника електроніки заплатити 191,4 мільйона доларів компенсації.