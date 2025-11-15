UARU

Встановлено новий рекорд швидкості передачі даних оптоволокном — 430 Тбіт/с

Новини
Волоконно-оптическая связь

Міжнародна група дослідників на чолі з Національним інститутом інформаційних і комунікаційних технологій (NICT) Японії встановила новий світовий рекорд швидкості оптичної передачі даних — 430 Тбіт/с. Проєкт частково підтримала японсько-німецька програма співпраці у галузі мереж п’ятого й шостого поколінь. Результати оприлюднили на 51-й Європейській конференції з оптичного зв’язку (ECOC 2025) в Копенгагені.

Технологічний прорив забезпечив інноваційний метод, який утричі збільшує корисну пропускну здатність у визначених спектральних діапазонах. Науковці використали стандартне оптичне волокно типу ITU-T G.654, розраховане на роботу з довгими хвилями. Застосування коротших хвиль у так званому O-діапазоні дало змогу реалізувати трирежимну передачу замість звичної одномодової технології. Поєднання просторового мультиплексування з передачею сигналів в інших діапазонах (E/S/C/L) забезпечило рекордний результат.

Нове досягнення суттєво перевершує тогорічний показник — 402 терабіти за секунду, причому для цього використали майже на 20 відсотків меншу пропускну здатність. Така ефективність свідчить про створення простішої й продуктивнішої системи. Фахівці відзначають перспективність технології для збільшення пропускної здатності магістральних ліній зв’язку без дорогої заміни наявної оптоволоконної інфраструктури.

Технологію застосовуватимуть для розвантаження міських телекомунікаційних мереж і з’єднань між центрами обробки даних (ЦОД). Попит на високу пропускну здатність каналів зростає разом із поширенням технологій штучного інтелекту (ШІ) та інших сервісів, які потребують передачі великих обсягів інформації.

