Оператор Team Telecom Armenia запустив 5G ще у двох вірменських містах

Оператор Team Telecom Armenia увімкнув мережу 5G у двох великих вірменських містах — Ґюмрі й Ванадзорі. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Жителі обох міст отримали доступ до сучасних цифрових сервісів із вищою швидкістю передавання даних і стабільнішим з’єднанням. Водночас оператор продовжує масштабні роботи з модернізації мобільної інфраструктури як у столиці Єревані, так і в регіонах країни.

Компанія водночас модернізує мережу 4G і розширює покриття 5G. Такий підхід дає змогу впровадити якісно нові стандарти обслуговування абонентів. За словами генерального директора Team Telecom Armenia Айка Есаяна, пріоритетом залишається надання безпечних послуг в усіх куточках республіки.

«До кінця цього року тисячі базових станцій Team функціонуватимуть виключно на сучасних технологіях, сприяючи динамічному розвитку цифрового середовища країни», — зазначив керівник оператора.

Розбудова мережі ведеться з використанням передового обладнання шведської компанії Ericsson. Це технологічне рішення забезпечує плавніший перехід під час виконання стратегічного проєкту з виведення з експлуатації застарілої мережі 2G. Абоненти водночас отримують безпечніші і якісніші цифрові послуги.

Оператор також модернізує інфраструктуру вздовж міждержавних автомобільних трас. Це гарантує надійність мобільного зв’язку навіть під час руху.

На сьогодні мережа 5G від Team Telecom Armenia працює в трьох найбільших містах Вірменії — Єревані, Ґюмрі й Ванадзорі. Сотні тисяч мешканців отримали доступ до безпечного й надійного мобільного зв’язку нового покоління.