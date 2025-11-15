MEGOGO покаже вирішальний матч України проти Ісландії на платформі та безплатному ефірному каналі

Медіасервіс MEGOGO транслюватиме наживо вирішальний матч збірної України проти Ісландії у відборі на чемпіонат світу-2026 (ЧС-2026). Поєдинок відбудеться 16 листопада на варшавському стадіоні «Війська польського», початок о 19:00 за київським часом.

Матч можна буде дивитися на OTT-платформі MEGOGO за передплатами «Оптимальна», «Спорт» і всіма пакетами «MEGOPACK». Водночас глядачі зможуть безплатно переглянути гру на телеканалі «MEGOGO СПОРТ» у цифровому ефірі T2 і кабельних мережах.

- Реклама -

Коментувати поєдинок будуть Вадим Шевякін і Сергій Лук’яненко. Коментатори працюватимуть безпосередньо з арени у Варшаві. Передматчева студія з ведучим Віталієм Кравченком розпочнеться о 17:30. Гостями студії стануть колишні гравці національної команди Олександр Головко й Едуард Цихмейструк, які виступатимуть експертами.

Користувачі платформи MEGOGO можуть знайти трансляцію у підрозділі «Футбол» розділу «Спорт». Також матч покажуть на каналі «MEGOGO Футбол Перший» і окремому поп-ап каналі у розділі «Телебачення». Останній з’явиться на сервісі в день матчу.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Команда Сергія Реброва зіграє вирішальний матч після поразки від Франції з рахунком 0:4. Попри невдачу українці зберігають шанси пробитися на світову першість через плей-оф. Для цього національній збірній необхідна виключно перемога над ісландцями.

Обидві команди набрали по 7 балів у групі. Французи вже гарантували собі пряму путівку на Мундіаль, маючи 13 балів. Азербайджан втратив математичні шанси на вихід до фінальної частини турніру, маючи лише 1 бал.