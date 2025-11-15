UARU

UARU

MEGOGO покаже вирішальний матч України проти Ісландії на платформі та безплатному ефірному каналі

Новини
Матч Україна – Ісландія на MEGOGO

Медіасервіс MEGOGO транслюватиме наживо вирішальний матч збірної України проти Ісландії у відборі на чемпіонат світу-2026 (ЧС-2026). Поєдинок відбудеться 16 листопада на варшавському стадіоні «Війська польського», початок о 19:00 за київським часом.

Матч можна буде дивитися на OTT-платформі MEGOGO за передплатами «Оптимальна», «Спорт» і всіма пакетами «MEGOPACK». Водночас глядачі зможуть безплатно переглянути гру на телеканалі «MEGOGO СПОРТ» у цифровому ефірі T2 і кабельних мережах.

- Реклама -

Коментувати поєдинок будуть Вадим Шевякін і Сергій Лук’яненко. Коментатори працюватимуть безпосередньо з арени у Варшаві. Передматчева студія з ведучим Віталієм Кравченком розпочнеться о 17:30. Гостями студії стануть колишні гравці національної команди Олександр Головко й Едуард Цихмейструк, які виступатимуть експертами.

Користувачі платформи MEGOGO можуть знайти трансляцію у підрозділі «Футбол» розділу «Спорт». Також матч покажуть на каналі «MEGOGO Футбол Перший» і окремому поп-ап каналі у розділі «Телебачення». Останній з’явиться на сервісі в день матчу.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Команда Сергія Реброва зіграє вирішальний матч після поразки від Франції з рахунком 0:4. Попри невдачу українці зберігають шанси пробитися на світову першість через плей-оф. Для цього національній збірній необхідна виключно перемога над ісландцями.

Обидві команди набрали по 7 балів у групі. Французи вже гарантували собі пряму путівку на Мундіаль, маючи 13 балів. Азербайджан втратив математичні шанси на вихід до фінальної частини турніру, маючи лише 1 бал.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Встановлено новий рекорд швидкості передачі даних оптоволокном — 430 Тбіт/с

Міжнародна група вчених передала дані оптоволокном зі швидкістю 430 Тбіт/с. Нова технологія утричі збільшує пропускну здатність на стандартному оптичному волокні типу ITU-T G.654.
Новини

Оператор Team Telecom Armenia запустив 5G ще у двох вірменських містах

Мережа 5G від Team Telecom Armenia запрацювала в Ґюмрі й Ванадзорі. Розбудова ведеться з використанням обладнання Ericsson, поступово охоплюючи всю країну.
Новини

Вчені поєднали OLED-дисплеї з метаповерхнями для проєкції голограм

Науковці поєднали OLED із метаповерхнями для створення голограм. Технологія спрощує виробництво голографічних дисплеїв для смартфонів.
Новини

SWEET.TV вилучив з каталогу всі фільми й серіали, де знімався Колокольников

SWEET.TV видалив усі фільми та серіали за участю актора Колокольникова, якого включили до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці.
Новини

В Україні створили Координаційний штаб зв’язку

Кабмін затвердив створення Координаційного штабу зв'язку. Він координуватиме роботу мереж під час відключень електроенергії.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати