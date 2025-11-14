Вірменський оператор Team Telecom Armenia відключає мережу 2G

Компанія Team Telecom Armenia з 15 листопада 2025 року повністю припинить експлуатацію мережі другого покоління (2G). Оператор стане першим у регіоні Південного Кавказу, хто зробить це в межах масштабної програми модернізації інфраструктури. Про це йдеться в офіційній заяві компанії.

Відключення зумовила потреба підвищити якість послуг і посилити цифрову безпеку. Мережу 2G запустили в Вірменії тридцять років тому, 1995 року. Сьогодні ця технологія вже не відповідає сучасним стандартам зв’язку.

Припинення роботи застарілої мережі дасть оператору змогу ефективніше використовувати наявні ресурси. Вивільнені радіочастоти, обладнання й програмні потужності компанія спрямує на розвиток технологій четвертого покоління (4G) і п’ятого покоління (5G). Понад тисяча базових станцій працюватиме виключно за сучасними стандартами мобільного зв’язку.

Модернізація охопить усю територію країни разом із віддаленими населеними пунктами. Абоненти матимуть доступ до швидшого інтернету й стабільнішого зв’язку. Компанія розширить зони покриття 4G і 5G у найкоротші терміни після відключення мережі другого покоління.

«Ми першими готові взяти на себе відповідальність за своєчасну оптимізацію та впровадження новітніх технологій. Інноваційні рішення стануть ще доступнішими для наших абонентів. Модернізація мобільного покриття багаторазово підвищить ефективність мережі та якість послуг», — заявив генеральний директор Team Telecom Armenia Айк Есаян.

Технологія 2G мала суттєві обмеження для користувачів. Там, де працювала ця мережа, абоненти практично не могли користуватися мобільним інтернетом. Це робило неможливим використання сучасних засобів комунікації й цифрових сервісів.

Мережі нового покоління не мають цих недоліків. Вони дають змогу водночас користуватися голосовими послугами й доступом до інтернету. До того ж технології 4G і 5G є значно енергоефективнішими, що зменшує негативний вплив на довкілля.

Відключення мережі 2G входить до стратегії модернізації, яку Team Telecom Armenia оголосила раніше. Компанія прагне забезпечити передовий, доступний і стійкий зв’язок на всій території Вірменії.

Мережі нового покоління активно розвиваються на всьому вірменському ринку мобільного зв’язку. Інший місцевий оператор Ucom уже охопив 5G-зв’язком понад 94% населення країни.