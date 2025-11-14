В Україні створили Координаційний штаб зв’язку

Уряд України затвердив створення Координаційного штабу зв’язку. Новий орган забезпечуватиме стабільну роботу телекомунікаційних мереж під час відключень електроенергії. Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації (Мінцифри).

Координаційний штаб працюватиме як єдиний центр координації. Він об’єднає зусилля центральних і місцевих органів влади, телекомунікаційних операторів та профільних державних відомств. Структура призначена для запобігання загрозам і оперативного реагування на них, щоб мережі зв’язку працювали без збоїв.

Штаб налагоджуватиме безперебійну роботу телекомунікаційної інфраструктури за знеструмлень. Він також забезпечуватиме ефективну взаємодію з мобільними операторами й координуватиме підготовку мереж до автономної роботи. Окрему увагу приділятимуть швидкій реакції на ризики для об’єктів критичної інфраструктури.

У Мінцифри пояснили механізм роботи новоствореного органу. Розроблять чіткі протоколи взаємодії між усіма учасниками процесу. Оператори отримають швидший доступ до паливно-мастильних матеріалів для генераторів. Технічні бригади зможуть безперешкодно потрапляти до пошкоджених об’єктів інфраструктури. Критичні питання вирішуватимуть без зайвих адміністративних процедур. Крім того, штаб аналізуватиме ситуацію й надаватиме рекомендації безпосередньо Кабінету Міністрів.

Координаційний штаб зв’язку очолить перший віце-прем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. До складу органу увійшли керівники трьох найбільших мобільних операторів країни. Компанії «Київстар», Vodafone Ukraine та lifecell делегували своїх представників до штабу. Також до структури увійшли голова НКРЕКП Юрій Власенко й представники ключових відомств.

У роботі штабу братимуть участь представники Міністерства енергетики (Міненерго), Міністерства оборони (Міноборони), Міністерства внутрішніх справ (МВС), Служби безпеки України (СБУ), Національної поліції, Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) і Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). До роботи долучать керівників обласних військових адміністрацій. Очільниця НКЕК Лілія Мальон також увійшла до складу штабу.

Нагадаємо, що раніше Мінцифри оголосило про запуск проєкту «Генератор зв’язку». Ініціатива передбачає, що бізнес і громадяни зможуть на платній основі забезпечувати базові станції мобільних операторів власними джерелами живлення. Це підвищить автономність телекомунікаційної інфраструктури під час тривалих відключень електроенергії.