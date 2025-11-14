Туреччина U-21 – Україна U-21: MEGOGO покаже матч молодіжної збірної у відборі на Євро-2027

MEGOGO транслюватиме кваліфікаційний матч чемпіонату Європи-2027 (U-21) між молодіжними збірними Туреччини й України. Глядачі зможуть слідкувати за грою на OTT-платформі та телеканалі «MEGOGO СПОРТ», який доступний у мережі цифрового ефірного мовлення T2 та у кабельних операторів. Про це повідомляється на офіційному порталі медіасервісу.

Матч пройде у межах кваліфікації на європейську першість. Підопічні наставника Унаї Мельгоси вийдуть на поле стадіону «Реджеп Тайїп Ердоган» у Стамбулі 14 листопада. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Подивитись матч на платформі MEGOGO можна за кількома передплатами. Трансляція буде доступна власникам передплат «Оптимальна» і «Спорт», а також усім підписникам пакетів «MEGOPACK». Паралельно поєдинок транслюватиметься на телеканалі «MEGOGO СПОРТ» у складі загальнонаціонального мультиплекса цифрового телебачення та мережах кабельних операторів.

Коментувати гру будуть Олександр Новак і Володимир Звєров. Трансляція розпочнеться о 18:30 зі спеціальної аналітичної студії, оформленої як «візитівка». На платформі знайти матч можна через розділ «Спорт» у підрозділі «Футбол» або безпосередньо на каналі «MEGOGO Футбол Перший».

Матч також можна буде подивитись на YouTube-каналі Української асоціації футболу (УАФ). Організація проведе пряму трансляцію зустрічі на власному каналі.

Турнірна ситуація в групі складається непросто для української команди. Після трьох зіграних турів молодіжна збірна займає третю позицію з чотирма набраними очками. Туреччина, навпаки, очолює турнірну таблицю з п’ятьма балами у своєму активі. Хорватська команда розташувалася на другому рядку, також маючи чотири пункти, але зберігаючи матч у запасі. Угорщина здобула три очки, тоді як Литва замикає групу з єдиним балом.

Фінальний етап молодіжного чемпіонату Європи-2027 приймуть дві балканські країни – Албанія й Сербія. Цей турнір матиме особливе значення, оскільки його результати визначать склад учасників футбольного турніру на Олімпійських іграх-2028.