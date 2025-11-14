UARU

UARU

Туреччина U-21 – Україна U-21: MEGOGO покаже матч молодіжної збірної у відборі на Євро-2027

Новини
Туреччина U-21 – Україна U-21

MEGOGO транслюватиме кваліфікаційний матч чемпіонату Європи-2027 (U-21) між молодіжними збірними Туреччини й України. Глядачі зможуть слідкувати за грою на OTT-платформі та телеканалі «MEGOGO СПОРТ», який доступний у мережі цифрового ефірного мовлення T2 та у кабельних операторів. Про це повідомляється на офіційному порталі медіасервісу.

Матч пройде у межах кваліфікації на європейську першість. Підопічні наставника Унаї Мельгоси вийдуть на поле стадіону «Реджеп Тайїп Ердоган» у Стамбулі 14 листопада. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

- Реклама -

Подивитись матч на платформі MEGOGO можна за кількома передплатами. Трансляція буде доступна власникам передплат «Оптимальна» і «Спорт», а також усім підписникам пакетів «MEGOPACK». Паралельно поєдинок транслюватиметься на телеканалі «MEGOGO СПОРТ» у складі загальнонаціонального мультиплекса цифрового телебачення та мережах кабельних операторів.

Коментувати гру будуть Олександр Новак і Володимир Звєров. Трансляція розпочнеться о 18:30 зі спеціальної аналітичної студії, оформленої як «візитівка». На платформі знайти матч можна через розділ «Спорт» у підрозділі «Футбол» або безпосередньо на каналі «MEGOGO Футбол Перший».

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Матч також можна буде подивитись на YouTube-каналі Української асоціації футболу (УАФ). Організація проведе пряму трансляцію зустрічі на власному каналі.

Турнірна ситуація в групі складається непросто для української команди. Після трьох зіграних турів молодіжна збірна займає третю позицію з чотирма набраними очками. Туреччина, навпаки, очолює турнірну таблицю з п’ятьма балами у своєму активі. Хорватська команда розташувалася на другому рядку, також маючи чотири пункти, але зберігаючи матч у запасі. Угорщина здобула три очки, тоді як Литва замикає групу з єдиним балом.

Фінальний етап молодіжного чемпіонату Європи-2027 приймуть дві балканські країни – Албанія й Сербія. Цей турнір матиме особливе значення, оскільки його результати визначать склад учасників футбольного турніру на Олімпійських іграх-2028.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

SWEET.TV вилучив з каталогу всі фільми й серіали, де знімався Колокольников

SWEET.TV видалив усі фільми та серіали за участю актора Колокольникова, якого включили до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці.
Новини

В Україні створили Координаційний штаб зв’язку

Кабмін затвердив створення Координаційного штабу зв'язку. Він координуватиме роботу мереж під час відключень електроенергії.
Новини

Вірменський оператор Team Telecom Armenia відключає мережу 2G

15 листопада вірменський оператор Team Telecom Armenia відключить мережу 2G. Вивільнені радіочастоти буде спрямовано на розвиток 4G та 5G зв'язку.
Новини

lifecell розвиває інтеграцію сервісів і готує біометричний вхід у застосунок My lifecell

Застосунок My lifecell вже завантажили понад 26 мільйонів разів. Наразі lifecell працює над біометричним входом і покращує інтеграцію сервісів.
Новини

Amazon перейменувала супутниковий інтернет-сервіс Project Kuiper на Amazon Leo

Project Kuiper тепер називається Amazon Leo. Нова назва вказує на низьку навколоземну орбіту (LEO), де Amazon вже розмістила 153 інтернет-супутники.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати