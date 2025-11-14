UARU

UARU

SWEET.TV вилучив з каталогу всі фільми й серіали, де знімався Колокольников

Новини
SWEET.TV

Відеосервіс SWEET.TV видалив усі аудіовізуальні твори, у яких знімався російський актор Юрій Колокольников, відразу після того, як це виявили. Актор є в Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Про це повідомляє «Детектор медіа».

Відповідаючи на запит, компанія підтвердила, що провела внутрішню перевірку. ТОВ «ОТТ Україна» (юридична особа відеосервісу) з’ясувало, що на SWEET.TV зараз немає жодного твору, де знімався Юрій Колокольников. Представники платформи наголосили, що суворо дотримуються вимог українського законодавства у сфері медіа.

- Реклама -

Крім того, компанія запровадила додаткові превентивні заходи й удосконалила внутрішні процедури контролю. Це має посилити моніторинг контенту й запобігти появі на платформі творів, у яких знімаються особи зі списку санкцій.

До цього випадку призвела позапланова перевірка, яку Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (Нацрада) призначила для SWEET.TV. Під час моніторингу регулятор виявив у каталозі платформи фільм Крістофера Нолана «Тенет», а також першу, третю й дев’яту серії четвертого сезону «Гри престолів». У цих творах знявся російський актор Юрій Колокольников.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Колокольникова внесли до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, 21 серпня 2025 року. Після цього показ контенту за його участю на українських медіаплатформах став порушенням законодавства.

Подібна ситуація трапилася й з іншим медіасервісом. 23 жовтня Нацрада призначила перевірку «youtv» (юридична особа ТОВ «Платформа ТВ»). Привід — у каталозі виявили фільм «Місія нездійсненна: Протокол “Фантом”», де знявся російський актор Володимир Машков. Його теж внесли до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

В Україні створили Координаційний штаб зв’язку

Кабмін затвердив створення Координаційного штабу зв'язку. Він координуватиме роботу мереж під час відключень електроенергії.
Новини

Вірменський оператор Team Telecom Armenia відключає мережу 2G

15 листопада вірменський оператор Team Telecom Armenia відключить мережу 2G. Вивільнені радіочастоти буде спрямовано на розвиток 4G та 5G зв'язку.
Новини

Туреччина U-21 – Україна U-21: MEGOGO покаже матч молодіжної збірної у відборі на Євро-2027

MEGOGO транслюватиме на OTT-платформі та каналі «MEGOGO СПОРТ» матч Туреччина U-21 – Україна U-21 у відборі на Євро-2027. Гра відбудеться 14 листопада о 19:00.
Новини

lifecell розвиває інтеграцію сервісів і готує біометричний вхід у застосунок My lifecell

Застосунок My lifecell вже завантажили понад 26 мільйонів разів. Наразі lifecell працює над біометричним входом і покращує інтеграцію сервісів.
Новини

Amazon перейменувала супутниковий інтернет-сервіс Project Kuiper на Amazon Leo

Project Kuiper тепер називається Amazon Leo. Нова назва вказує на низьку навколоземну орбіту (LEO), де Amazon вже розмістила 153 інтернет-супутники.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати