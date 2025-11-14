SWEET.TV вилучив з каталогу всі фільми й серіали, де знімався Колокольников

Відеосервіс SWEET.TV видалив усі аудіовізуальні твори, у яких знімався російський актор Юрій Колокольников, відразу після того, як це виявили. Актор є в Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Про це повідомляє «Детектор медіа».

Відповідаючи на запит, компанія підтвердила, що провела внутрішню перевірку. ТОВ «ОТТ Україна» (юридична особа відеосервісу) з’ясувало, що на SWEET.TV зараз немає жодного твору, де знімався Юрій Колокольников. Представники платформи наголосили, що суворо дотримуються вимог українського законодавства у сфері медіа.

- Реклама -

Крім того, компанія запровадила додаткові превентивні заходи й удосконалила внутрішні процедури контролю. Це має посилити моніторинг контенту й запобігти появі на платформі творів, у яких знімаються особи зі списку санкцій.

До цього випадку призвела позапланова перевірка, яку Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (Нацрада) призначила для SWEET.TV. Під час моніторингу регулятор виявив у каталозі платформи фільм Крістофера Нолана «Тенет», а також першу, третю й дев’яту серії четвертого сезону «Гри престолів». У цих творах знявся російський актор Юрій Колокольников.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Колокольникова внесли до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, 21 серпня 2025 року. Після цього показ контенту за його участю на українських медіаплатформах став порушенням законодавства.

Подібна ситуація трапилася й з іншим медіасервісом. 23 жовтня Нацрада призначила перевірку «youtv» (юридична особа ТОВ «Платформа ТВ»). Привід — у каталозі виявили фільм «Місія нездійсненна: Протокол “Фантом”», де знявся російський актор Володимир Машков. Його теж внесли до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.