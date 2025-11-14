Суд дозволив СБУ оглянути приміщення телеканалу «Інтер»

Соломʼянський районний суд Києва дозволив слідчому Служби безпеки України (СБУ) оглянути приміщення Приватного акціонерного товариства (ПрАТ) «Телеканал Інтер» на вулиці Дмитрівській, 30. Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу від 6 листопада.

Суд ухвалив рішення в межах кримінального провадження, де розслідують обставини зміни власників телевізійного каналу. СБУ веде слідство за ознаками двох статей Кримінального кодексу України (ККУ): підробки документів (частина 1 статті 358) й фінансування тероризму (частина 3 статті 258-5).

Експертиза виявила підробку ключового документа в справі. За висновком експерта, підпис на електрофотокопії довіреності від 23 травня 2005 року виконала не колишній власник «Інтера» Ігор Плужніков, а інша особа. Саме на підставі цього підробленого документа акції телеканалу передали асоціації «Діловий світ» Валерія Хорошковського. Відчуження відбулося за місяць до смерті Плужнікова.

Слідство також розглядає угоду 2015 року, коли бізнесмен Дмитро Фірташ купив 29 відсотків акцій «Інтера» в російського Відкритого акціонерного товариства (ВАТ) «Перший Канал». Вартість угоди становила 100 мільйонів доларів. СБУ вважає цю операцію фінансуванням терористичної діяльності, бо російська медіакомпанія веде антиукраїнську діяльність і популяризує терористів та сепаратистів.

Слідчий постановою визнав статутний капітал та майно ПрАТ «Телеканал Інтер» речовими доказами в кримінальному провадженні. До переліку входить головний офіс компанії площею 6264,7 квадратних метрів на вулиці Дмитрівській у столиці. Мета огляду, який дозволив суд, — визначити оціночну вартість цього майна.

Ухвала суду містить важливу деталь процесуального характеру. Речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб передають до Національного агентства з управління активами.

Станом на квітень 2024 року Фірташ контролює мажоритарний пакет акцій телеканалу. За офіційними даними, його частка в статутному капіталі становить 59,5 відсотка. Це робить його головним власником медіакомпанії.

У травні 2023 року СБУ повідомила підозру Фірташу і його топменеджерам. Їх підозрюють у привласненні державного газу на суму 18 мільярдів гривень. Через це кримінальне провадження в Україні арештували активи бізнесмена на суму 7,4 мільярда гривень.

Від 2021 року проти Фірташа діють персональні санкції. Вони передбачають блокування його активів в Україні.