lifecell розвиває інтеграцію сервісів і готує біометричний вхід у застосунок My lifecell

Застосунок My lifecell

Мобільний додаток My lifecell для керування послугами зв’язку продовжує набирати популярність — кількість його завантажень перевищила 26 мільйонів. У застосунку абоненти можуть стежити за витратами, керувати своїм номером, підключати електронну SIM-карту (eSIM) і заходити в особистий кабінет із захищеним доступом.

Операційна система iOS поступово стає популярнішою серед користувачів застосунку. Минулого року на Android припадало 80% завантажень, а на iOS — 20%, нині ж частка власників пристроїв Apple збільшується. Це свідчить про те, що техніка Apple дедалі популярніша серед абонентів оператора.

Більшість трафіку й завантажень застосунку припадає на користувачів з України. Водночас активність абонентів у міжнародному роумінгу стабільно зростає, особливо в країнах із великими українськими громадами. Найбільше завантажень поза межами України — у Німеччині, Польщі, Франції, Туреччині, Нідерландах і Чехії.

Статистика показує, що абоненти найчастіше користуються функціями швидкого керування номером і контролю витрат. Найпопулярніші можливості: перегляд балансу й залишків за пакетами послуг, розділ «Витрати та поповнення», поповнення рахунку, вмикання й вимикання тарифних опцій.

Цього року розробники зосередилися на тому, щоб інтегрувати сервіси через диплінки. Ця технологія дає змогу користувачам одразу потрапляти до потрібної функції застосунку через спеціальні посилання. Водночас розробляють і біометричну автентифікацію — вона забезпечить швидший і безпечніший доступ до особистого кабінету без введення паролів.

Компанія гарантує захист особистих даних абонентів — для цього використовують сучасні протоколи шифрування під час передавання інформації. Вхід до особистого кабінету забезпечує технологія Single Sign-On (SSO). Користувачі можуть встановити власний пароль і ввімкнути двофакторну автентифікацію для додаткового захисту свого облікового запису.

У розділі «Витрати та поповнення» застосунок детально показує всі фінансові операції — кожна транзакція має докладний опис. Є також реферальна програма «Приведи друга в lifecell», за якою нараховують бонуси на рахунок. Абоненти можуть під’єднати eSIM, вибрати красивий номер і активувати його відразу в смартфоні, а ще — перевести фізичну SIM-карту в електронну без походу в офіс обслуговування.

Нагадаємо, абоненти lifecell також можуть користуватися застосунком Приват24 без витрат мобільного трафіку.

