lifecell розвиває інтеграцію сервісів і готує біометричний вхід у застосунок My lifecell

Мобільний додаток My lifecell для керування послугами зв’язку продовжує набирати популярність — кількість його завантажень перевищила 26 мільйонів. У застосунку абоненти можуть стежити за витратами, керувати своїм номером, підключати електронну SIM-карту (eSIM) і заходити в особистий кабінет із захищеним доступом.

Операційна система iOS поступово стає популярнішою серед користувачів застосунку. Минулого року на Android припадало 80% завантажень, а на iOS — 20%, нині ж частка власників пристроїв Apple збільшується. Це свідчить про те, що техніка Apple дедалі популярніша серед абонентів оператора.

- Реклама -

Більшість трафіку й завантажень застосунку припадає на користувачів з України. Водночас активність абонентів у міжнародному роумінгу стабільно зростає, особливо в країнах із великими українськими громадами. Найбільше завантажень поза межами України — у Німеччині, Польщі, Франції, Туреччині, Нідерландах і Чехії.

Статистика показує, що абоненти найчастіше користуються функціями швидкого керування номером і контролю витрат. Найпопулярніші можливості: перегляд балансу й залишків за пакетами послуг, розділ «Витрати та поповнення», поповнення рахунку, вмикання й вимикання тарифних опцій.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Цього року розробники зосередилися на тому, щоб інтегрувати сервіси через диплінки. Ця технологія дає змогу користувачам одразу потрапляти до потрібної функції застосунку через спеціальні посилання. Водночас розробляють і біометричну автентифікацію — вона забезпечить швидший і безпечніший доступ до особистого кабінету без введення паролів.

Компанія гарантує захист особистих даних абонентів — для цього використовують сучасні протоколи шифрування під час передавання інформації. Вхід до особистого кабінету забезпечує технологія Single Sign-On (SSO). Користувачі можуть встановити власний пароль і ввімкнути двофакторну автентифікацію для додаткового захисту свого облікового запису.

У розділі «Витрати та поповнення» застосунок детально показує всі фінансові операції — кожна транзакція має докладний опис. Є також реферальна програма «Приведи друга в lifecell», за якою нараховують бонуси на рахунок. Абоненти можуть під’єднати eSIM, вибрати красивий номер і активувати його відразу в смартфоні, а ще — перевести фізичну SIM-карту в електронну без походу в офіс обслуговування.

Нагадаємо, абоненти lifecell також можуть користуватися застосунком Приват24 без витрат мобільного трафіку.