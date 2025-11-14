UARU

Amazon перейменувала супутниковий інтернет-сервіс Project Kuiper на Amazon Leo

НовиниСупутниковий зв'язок
Amazon Leo

Компанія Amazon офіційно змінила назву свого супутникового інтернет-проєкту з Project Kuiper на Amazon Leo. Одночасно корпорація перейменувала підрозділ для роботи з державними замовниками, який тепер називається Leo for Government. Про це йдеться у пресрелізі Amazon.

Нова назва безпосередньо вказує на низьку навколоземну орбіту (Low Earth Orbit, LEO), де працює супутникове угруповання. Саме на цій орбіті, висотою до 2000 км над поверхнею Землі, зараз функціонують 153 апарати компанії. Попередня назва Project Kuiper була лише кодовим позначенням на ранніх етапах розвитку програми та посилалася на пояс астероїдів за орбітою Нептуна.

Amazon пояснила зміну бренду готовністю представити постійне найменування для сервісу. Компанія підкреслила, що Amazon Leo є простим посиланням на низькоорбітальне угруповання, яке забезпечує роботу всієї мережі широкосмугового інтернету.

Amazon Leo: A new era of internet is coming

Важливим стимулом для прискорення розгортання мережі став успішний запуск важкої ракети New Glenn від Blue Origin, який завершився посадкою першого ступеня. Amazon має контракт з Blue Origin на 12 запусків з опцією на додаткові 15 місій. Це має значно збільшити темпи виведення нових супутників на орбіту.

З моменту початку проєкту у 2019 році компанія виконала шість запусків. Три з них відбулися з використанням ракет Falcon 9 від SpaceX, які доставили на орбіту 72 супутники. Загалом Amazon планує здійснити понад 80 місій і розгорнути понад 3000 космічних апаратів. Для порівняння, головний конкурент у цій галузі, компанія SpaceX, нещодавно вивела на орбіту десятитисячний супутник свого угруповання Starlink.

Всупереч відставанню від конкурента, Amazon демонструє впевненість у своїх перспективах. Компанія управляє однією з найбільших у світі ліній виробництва супутників і розробила передові клієнтські термінали. Серед них першу комерційну фазовану антенну решітку для підтримки гігабітних швидкостей передачі даних.

До послуг Amazon Leo вже під’єдналися такі клієнти та партнери, як авіакомпанія JetBlue, оборонна корпорація L3Harris, телекомунікаційні компанії DIRECTV Latin America і Sky Brasil, а також NBN Co. — національний оператор широкосмугового зв’язку Австралії. Ці контракти засвідчують комерційний інтерес до майбутньої глобальної мережі супутникового інтернету від Amazon.

Редакція Mediasat
