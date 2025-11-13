Європейські оператори отримають більшу частину спектра 6 ГГц для розгортання мереж 6G

Мобільні оператори Європейського Союзу отримають у розпорядження основну частину радіочастотного діапазону 6 ГГц. Консультативний орган при Європейській комісії ухвалив рішення виділити телекомунікаційним компаніям 540 МГц у верхньому діапазоні. Про це повідомляє Reuters.

Рішення було прийнято після тривалої дискусії між телекомунікаційним сектором та інтернет-провайдерами. Оператори мобільного зв’язку обґрунтовували свою позицію необхідністю забезпечити Європі конкурентні переваги в розгортанні технології шостого покоління. На їхню думку, без доступу до верхнього діапазону 6 ГГц, який є одним з небагатьох великих блоків середніх частот, що залишилися, регіон ризикує відстати від Сполучених Штатів у впровадженні 6G. Водночас компанії, що надають Wi-Fi послуги, наполягали на критичній важливості додаткового спектра для розвитку бездротових сервісів наступної генерації. Обидві сторони спочатку вимагали виключного права на весь верхній діапазон 6 ГГц.

Група з політики у сфері радіочастотного спектра (Radio Spectrum Policy Group, RSPG) запропонувала компромісне рішення щодо розподілу частот. Згідно з цією пропозицією, телекомунікаційним операторам буде виділено 540 МГц діапазону.

Решта 160 МГц у цьому частотному діапазоні, які могли б відійти Wi-Fi компаніям, будуть заморожені до Всесвітньої конференції радіозв’язку (World Radiocommunication Conference, WRC), яка відбудеться у 2027 році. Конференція відбувається під егідою Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ) і визначить глобальну стратегію використання радіочастотного спектра для перспективних мобільних технологій. Комерційний запуск мереж 6G очікується приблизно у 2030-х роках.

Розвиток телекомунікаційної інфраструктури в Європі супроводжується посиленням вимог до безпеки мережевого обладнання. Раніше ми писали, що Єврокомісія працює над законодавчим закріпленням заборони на телекомунікаційне обладнання китайських виробників у мережах п’ятого покоління. Йдеться про продукцію Huawei та ZTE, яких європейська сторона вважає постачальниками з високим рівнем ризику.