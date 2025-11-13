UARU

UARU

Європейські оператори отримають більшу частину спектра 6 ГГц для розгортання мереж 6G

НовиниТелеком
6G
Фото: © AdobeStock/nataliakarebina

Мобільні оператори Європейського Союзу отримають у розпорядження основну частину радіочастотного діапазону 6 ГГц. Консультативний орган при Європейській комісії ухвалив рішення виділити телекомунікаційним компаніям 540 МГц у верхньому діапазоні. Про це повідомляє Reuters.

Рішення було прийнято після тривалої дискусії між телекомунікаційним сектором та інтернет-провайдерами. Оператори мобільного зв’язку обґрунтовували свою позицію необхідністю забезпечити Європі конкурентні переваги в розгортанні технології шостого покоління. На їхню думку, без доступу до верхнього діапазону 6 ГГц, який є одним з небагатьох великих блоків середніх частот, що залишилися, регіон ризикує відстати від Сполучених Штатів у впровадженні 6G. Водночас компанії, що надають Wi-Fi послуги, наполягали на критичній важливості додаткового спектра для розвитку бездротових сервісів наступної генерації. Обидві сторони спочатку вимагали виключного права на весь верхній діапазон 6 ГГц.

- Реклама -

Група з політики у сфері радіочастотного спектра (Radio Spectrum Policy Group, RSPG) запропонувала компромісне рішення щодо розподілу частот. Згідно з цією пропозицією, телекомунікаційним операторам буде виділено 540 МГц діапазону.

Решта 160 МГц у цьому частотному діапазоні, які могли б відійти Wi-Fi компаніям, будуть заморожені до Всесвітньої конференції радіозв’язку (World Radiocommunication Conference, WRC), яка відбудеться у 2027 році. Конференція відбувається під егідою Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ) і визначить глобальну стратегію використання радіочастотного спектра для перспективних мобільних технологій. Комерційний запуск мереж 6G очікується приблизно у 2030-х роках.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Розвиток телекомунікаційної інфраструктури в Європі супроводжується посиленням вимог до безпеки мережевого обладнання. Раніше ми писали, що Єврокомісія працює над законодавчим закріпленням заборони на телекомунікаційне обладнання китайських виробників у мережах п’ятого покоління. Йдеться про продукцію Huawei та ZTE, яких європейська сторона вважає постачальниками з високим рівнем ризику.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Суд дозволив СБУ оглянути приміщення телеканалу «Інтер»

Соломʼянський суд дозволив СБУ оглянути приміщення телеканалу «Інтер». Справа стосується зміни власності та підробки документів.
Новини

Stingray Group купує платформу TuneIn за 175 мільйонів доларів

Stingray Group оголосила про придбання радіосервіса TuneIn за 175 млн доларів. Платформа має понад 75 мільйонів активних слухачів щомісяця по всьому світу.
Новини

В ОАЕ запустили національну програму розгортання мереж 6G

ОАЕ запустили національну програму розвитку технологій 6G. Технологія об'єднає ШІ, квантові обчислення та супутниковий зв'язок у єдину систему.
Новини

Viber впроваджує ШІ-функцію, що резюмує вміст вебпосилань прямо у чаті

Viber запускає ШІ-функцію автоматичного резюмування вмісту вебпосилань. Користувачі швидко дізнаватимуться суть статей прямо в чаті.
Новини

Vodacom і Starlink запускають супутниковий інтернет для бізнесу в Африці

Найбільший оператор Південної Африки Vodacom уклав угоду зі Starlink про надання супутникового інтернету підприємствам континенту.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати