Vodacom і Starlink запускають супутниковий інтернет для бізнесу в Африці

Найбільший мобільний оператор Південної Африки Vodacom Group уклав партнерську угоду з компанією Starlink Ілона Маска. За домовленістю підприємства в усій Африці матимуть доступ до інтернету через супутникову мережу Starlink.

За умовами угоди африканський оператор інтегрує супутникову технологію Starlink у свою мобільну інфраструктуру. Це дасть змогу компанії перепродавати обладнання й послуги Starlink корпоративним клієнтам на континенті.

Хоча Vodacom обслуговує понад 223 мільйони абонентів, покриття сільських районів Африки залишається проблемою. Низька щільність населення, складні географічні умови й обмежене поширення смартфонів роблять будівництво традиційних базових станцій економічно недоцільним.

Компанія, контрольний пакет акцій якої належить британській Vodafone, планує подолати прогалини у зв’язку за допомогою супутників на низькій орбіті. Така технологія дає змогу забезпечити інтернет навіть у віддалених і важкодоступних регіонах континенту.

Головний конкурент Vodacom на африканському ринку MTN Group також розглядає варіанти співпраці з супутниковими операторами.

Нагадаємо, що Vodafone спільно з AST SpaceMobile минулого тижня оголосили про створення європейської супутникової групи. Система забезпечуватиме прямий зв’язок між супутниками й смартфонами для комерційних та урядових потреб.