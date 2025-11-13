UARU

UARU

Vodacom і Starlink запускають супутниковий інтернет для бізнесу в Африці

НовиниСупутниковий зв'язок
Vodacom і Starlink
Фото: News Live SA

Найбільший мобільний оператор Південної Африки Vodacom Group уклав партнерську угоду з компанією Starlink Ілона Маска. За домовленістю підприємства в усій Африці матимуть доступ до інтернету через супутникову мережу Starlink.

За умовами угоди африканський оператор інтегрує супутникову технологію Starlink у свою мобільну інфраструктуру. Це дасть змогу компанії перепродавати обладнання й послуги Starlink корпоративним клієнтам на континенті.

- Реклама -

Хоча Vodacom обслуговує понад 223 мільйони абонентів, покриття сільських районів Африки залишається проблемою. Низька щільність населення, складні географічні умови й обмежене поширення смартфонів роблять будівництво традиційних базових станцій економічно недоцільним.

Компанія, контрольний пакет акцій якої належить британській Vodafone, планує подолати прогалини у зв’язку за допомогою супутників на низькій орбіті. Така технологія дає змогу забезпечити інтернет навіть у віддалених і важкодоступних регіонах континенту.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Головний конкурент Vodacom на африканському ринку MTN Group також розглядає варіанти співпраці з супутниковими операторами.

Нагадаємо, що Vodafone спільно з AST SpaceMobile минулого тижня оголосили про створення європейської супутникової групи. Система забезпечуватиме прямий зв’язок між супутниками й смартфонами для комерційних та урядових потреб.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Суд дозволив СБУ оглянути приміщення телеканалу «Інтер»

Соломʼянський суд дозволив СБУ оглянути приміщення телеканалу «Інтер». Справа стосується зміни власності та підробки документів.
Новини

Stingray Group купує платформу TuneIn за 175 мільйонів доларів

Stingray Group оголосила про придбання радіосервіса TuneIn за 175 млн доларів. Платформа має понад 75 мільйонів активних слухачів щомісяця по всьому світу.
Новини

Європейські оператори отримають більшу частину спектра 6 ГГц для розгортання мереж 6G

Мобільні оператори ЄС отримають 540 МГц спектру 6 ГГц для розгортання мереж 6G. Решта 160 МГц заморозять до Всесвітньої конференції радіозв'язку 2027 року.
Новини

В ОАЕ запустили національну програму розгортання мереж 6G

ОАЕ запустили національну програму розвитку технологій 6G. Технологія об'єднає ШІ, квантові обчислення та супутниковий зв'язок у єдину систему.
Новини

Viber впроваджує ШІ-функцію, що резюмує вміст вебпосилань прямо у чаті

Viber запускає ШІ-функцію автоматичного резюмування вмісту вебпосилань. Користувачі швидко дізнаватимуться суть статей прямо в чаті.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати