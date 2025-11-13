UARU

UARU

Viber впроваджує ШІ-функцію, що резюмує вміст вебпосилань прямо у чаті

Новини
Резюмування вмісту вебпосилань у Viber

Компанія Rakuten Viber запускає у месенджері нову можливість із використанням штучного інтелекту (ШІ) — вона автоматично створюватиме стислі викладення вмісту вебсторінок. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Новий інструмент надає стислі викладення вмісту з будь-яких публічних посилань безпосередньо в інтерфейсі застосунку. Користувачі швидко ознайомляться з основними тезами статей чи вебресурсів, не переключаючись між додатками. Функція працюватиме в особистих і групових чатах, каналах і спільнотах.

Технологія перетворює текстовий вміст вебсторінок на список ключових пунктів. Система опрацьовує матеріали різного обсягу — від розгорнутих статей до коротких публікацій у блогах. Функціонал має вбудований автоматичний переклад: якщо користувач налаштував інтерфейс Viber українською мовою, а посилання веде на англомовний ресурс, резюме з’явиться українською.

Нововведення отримають безплатно всі користувачі мобільної версії застосунку. ШІ-алгоритм аналізує виключно вміст вебпосилання й не отримує доступу до особистих повідомлень. Усі діалоги у месенджері залишаються захищеними наскрізним шифруванням. Резюме бачить тільки той користувач, який його запросив, — інші учасники бесіди його не побачать.

Функція стане доступною для користувачів Viber в усіх регіонах протягом найближчих днів.

Раніше, 2024 року, Rakuten Viber запустив можливість автоматичного узагальнення непрочитаних повідомлень у чатах. Така опція допомагає швидко відновити контекст розмови без перегляду всієї історії. Розробник і далі розширюватиме ШІ-можливості платформи, аби зробити щоденне спілкування зручнішим.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
