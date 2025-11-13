В ОАЕ запустили національну програму розгортання мереж 6G

Уряд Об’єднаних Арабських Еміратів оголосив про початок національної ініціативи з розвитку технологій зв’язку шостого покоління. Згідно з планами, майбутні мережі забезпечать швидкість передачі даних у сотні разів вищу порівняно з чинним стандартами 5G. Про це повідомляє Arabian Business.

Управління з регулювання телекомунікацій (TDRA) заявило, що програма відкриває новий етап технологічного розвитку держави. Майбутні мережі 6G стануть фундаментом для масового впровадження штучного інтелекту, квантових обчислень та супутникових систем комунікації.

Заступник генерального директора TDRA Мохаммед Аль Рамсі підкреслив, що країна заздалегідь готується до глобального переходу на нові технологічні стандарти. «Ми розпочали підготовку до 5G ще у 2015 році та вже у 2019-му стали першою державою регіону з комерційним запуском цієї технології. Сьогодні покриття мережами п’ятого покоління перевищує 99,5% населених територій», – зазначив він.

За його словами, ці успіхи створюють фундамент для переходу до наступного технологічного рівня. «Розвиток 6G є не лише технічним кроком, а елементом стратегічної політики побудови економіки, заснованої на знаннях, інноваціях та цифрових технологіях», – додав Аль Рамсі.

Регулятор уточнив, що у межах програми буде сформовано національну екосистему 6G. Вона об’єднає наукові центри, університети та технологічні корпорації для створення стандартів та впровадження інноваційних рішень у пріоритетних секторах економіки.

TDRA зазначає, що перехід до шостого покоління мереж стане ключовим кроком у реалізації довгострокової стратегії цифрової трансформації держави. Це також дасть змогу зміцнити позиції ОАЕ як одного з провідних технологічних центрів регіону.

Водночас країна вже продемонструвала технологічне лідерство на Близькому Сході, ставши першою в регіоні з комерційною мережею 5G-Advanced. Її розгорнули телекомунікаційний оператор du спільно з китайською корпорацією Huawei.