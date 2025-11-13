Музично-технологічна компанія Stingray Group оголосила про придбання інтернет-радіосервісу TuneIn. Сума угоди становить 175 мільйонів доларів, з яких 150 мільйонів буде сплачено під час закриття угоди, а додатково до 25 мільйонів протягом року після завершення угоди.

Фінансування операції здійснюється через оновлений кредитний портфель компанії. TuneIn, який почав роботу у 2002 році, був одним із піонерів онлайн-музичного ринку. На відміну від таких платформ, як Apple Music чи Spotify Premium, що пропонують музику на вимогу за підпискою, TuneIn спеціалізувався на потоковій трансляції традиційних радіостанцій через мережу.

- Реклама -

Така бізнес-модель дала компанії змогу надавати широкий спектр контенту. Платформа транслювала не лише музику, а й новини, розмовні програми та прямі спортивні трансляції. Компанія монетизувала контент через платну підписку, що включала аудіокниги та радіоканали без реклами.

Проте компанія стикнулася з серйозною конкуренцією на переповненому стрімінговому ринку. Попит на розмовне радіо поступово переорієнтувався на подкасти, а користувачі почали віддавати перевагу музичним сервісам за підпискою.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Монреальська Stingray, що володіє радіостанціями та надає музичні технології й рекламні послуги, планує використати це придбання для розширення охоплення. Особливу увагу компанія приділятиме партнерствам з виробниками обладнання, автовиробниками та постачальниками контенту. За даними Stingray, контент TuneIn доступний на понад 200 платформах та підключених пристроях, зокрема більш як на 50 автомобільних аудіосистем у понад 100 країнах світу.

Вартість угоди ґрунтується на прогнозованих показниках діяльності. Очікувані продажі TuneIn за дванадцятимісячний період до 31 грудня 2025 року становлять 110 мільйонів доларів. Скоригована EBITDA (прибуток до вирахування відсотків, податків, амортизації) за той самий період оцінюється в 30 мільйонів доларів.

Платформа має понад 75 мільйонів активних слухачів щомісяця у всьому світі. Після закриття угоди бренд TuneIn збережеться. Stingray прогнозує, що після інтеграції загальний дохід компанії перевищить 400 мільйонів доларів.

Стратегія інтеграції передбачає розширення дистрибуції TuneIn на нові платформи. Компанія також планує зміцнити співпрацю з виробниками пристроїв та автовиробниками, що має збільшити глобальне охоплення цифрового радіо та підтримати зростання доходів.

Нагадаємо, Stingray Music раніше уклала угоду з LG Electronics для розвитку безплатного стрімінгового аудіосервісу LG Radio+. Завдяки цій співпраці сервіс отримав понад 200 музичних каналів.