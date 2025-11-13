UARU

UARU

Stingray Group купує платформу TuneIn за 175 мільйонів доларів

НовиниРадіо
TuneIn

Музично-технологічна компанія Stingray Group оголосила про придбання інтернет-радіосервісу TuneIn. Сума угоди становить 175 мільйонів доларів, з яких 150 мільйонів буде сплачено під час закриття угоди, а додатково до 25 мільйонів протягом року після завершення угоди.

Фінансування операції здійснюється через оновлений кредитний портфель компанії. TuneIn, який почав роботу у 2002 році, був одним із піонерів онлайн-музичного ринку. На відміну від таких платформ, як Apple Music чи Spotify Premium, що пропонують музику на вимогу за підпискою, TuneIn спеціалізувався на потоковій трансляції традиційних радіостанцій через мережу.

- Реклама -

Така бізнес-модель дала компанії змогу надавати широкий спектр контенту. Платформа транслювала не лише музику, а й новини, розмовні програми та прямі спортивні трансляції. Компанія монетизувала контент через платну підписку, що включала аудіокниги та радіоканали без реклами.

Проте компанія стикнулася з серйозною конкуренцією на переповненому стрімінговому ринку. Попит на розмовне радіо поступово переорієнтувався на подкасти, а користувачі почали віддавати перевагу музичним сервісам за підпискою.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Монреальська Stingray, що володіє радіостанціями та надає музичні технології й рекламні послуги, планує використати це придбання для розширення охоплення. Особливу увагу компанія приділятиме партнерствам з виробниками обладнання, автовиробниками та постачальниками контенту. За даними Stingray, контент TuneIn доступний на понад 200 платформах та підключених пристроях, зокрема більш як на 50 автомобільних аудіосистем у понад 100 країнах світу.

Вартість угоди ґрунтується на прогнозованих показниках діяльності. Очікувані продажі TuneIn за дванадцятимісячний період до 31 грудня 2025 року становлять 110 мільйонів доларів. Скоригована EBITDA (прибуток до вирахування відсотків, податків, амортизації) за той самий період оцінюється в 30 мільйонів доларів.

Платформа має понад 75 мільйонів активних слухачів щомісяця у всьому світі. Після закриття угоди бренд TuneIn збережеться. Stingray прогнозує, що після інтеграції загальний дохід компанії перевищить 400 мільйонів доларів.

Стратегія інтеграції передбачає розширення дистрибуції TuneIn на нові платформи. Компанія також планує зміцнити співпрацю з виробниками пристроїв та автовиробниками, що має збільшити глобальне охоплення цифрового радіо та підтримати зростання доходів.

Нагадаємо, Stingray Music раніше уклала угоду з LG Electronics для розвитку безплатного стрімінгового аудіосервісу LG Radio+. Завдяки цій співпраці сервіс отримав понад 200 музичних каналів.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Суд дозволив СБУ оглянути приміщення телеканалу «Інтер»

Соломʼянський суд дозволив СБУ оглянути приміщення телеканалу «Інтер». Справа стосується зміни власності та підробки документів.
Новини

Європейські оператори отримають більшу частину спектра 6 ГГц для розгортання мереж 6G

Мобільні оператори ЄС отримають 540 МГц спектру 6 ГГц для розгортання мереж 6G. Решта 160 МГц заморозять до Всесвітньої конференції радіозв'язку 2027 року.
Новини

В ОАЕ запустили національну програму розгортання мереж 6G

ОАЕ запустили національну програму розвитку технологій 6G. Технологія об'єднає ШІ, квантові обчислення та супутниковий зв'язок у єдину систему.
Новини

Viber впроваджує ШІ-функцію, що резюмує вміст вебпосилань прямо у чаті

Viber запускає ШІ-функцію автоматичного резюмування вмісту вебпосилань. Користувачі швидко дізнаватимуться суть статей прямо в чаті.
Новини

Vodacom і Starlink запускають супутниковий інтернет для бізнесу в Африці

Найбільший оператор Південної Африки Vodacom уклав угоду зі Starlink про надання супутникового інтернету підприємствам континенту.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати