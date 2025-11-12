Єврокомісія готує заборону китайського обладнання для мереж 5G

Єврокомісія працює над тим, аби юридично закріпити заборону на телекомунікаційне обладнання китайських виробників у мережах п’ятого покоління країн-членів. Як повідомляє Bloomberg, ідеться про продукцію компаній Huawei та ZTE, яких європейська сторона вважає постачальниками з високим рівнем ризику.
Ініціатором нової політики виступає віцепрезидентка Єврокомісії Хенна Вірккунен. Вона хоче перетворити на юридично обов’язкову норму рекомендації 2020 року, які Єврокомісія надала країнам-членам щодо відмови від ризикових постачальників. Це дасть Брюсселю змогу застосовувати санкції проти країн, які ігноруватимуть правило, зокрема накладати фінансові штрафи.
Така зміна підходу має принципове значення, адже питання телекомунікаційної інфраструктури традиційно належать до компетенції національних урядів. Проте статистика виконання попередніх рекомендацій викликає занепокоєння: за даними Financial Times, лише третина держав-членів Євросоюзу (ЄС) виконала поради 2020 року щодо обмеження використання китайських технологій.
Рішення посилити контроль над постачальниками обладнання пов’язане з погіршенням торгівельних і політичних відносин між Євросоюзом та Пекіном. Європейська сторона стурбована тим, що контроль над критичною інфраструктурою може перейти до корпорацій, які мають тісні зв’язки з китайським урядом. Такий сценарій розглядають як потенційну загрозу національній безпеці.
Стратегія Єврокомісії виходить за межі внутрішніх кордонів. Брюссель планує переконати держави, які не є членами ЄС, відмовитися від китайських технологій. Серед можливих інструментів впливу розглядають відмову у фінансуванні проєктів, де передбачено використання обладнання Huawei.
Європейський підхід узгоджується з позицією Сполучених Штатів. У 2019 році президент Дональд Трамп підписав закон, який забороняє державним органам США використовувати продукцію Huawei та ZTE. Згодом, у листопаді 2022 року, Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) заборонила продаж та імпорт нового обладнання цих виробників, посилаючись на ризики національної безпеки й підозри щодо можливого використання техніки для шпигунства.