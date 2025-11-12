Єврокомісія готує заборону китайського обладнання для мереж 5G

Єврокомісія працює над тим, аби юридично закріпити заборону на телекомунікаційне обладнання китайських виробників у мережах п’ятого покоління країн-членів. Як повідомляє Bloomberg, ідеться про продукцію компаній Huawei та ZTE, яких європейська сторона вважає постачальниками з високим рівнем ризику.

Ініціатором нової політики виступає віцепрезидентка Єврокомісії Хенна Вірккунен. Вона хоче перетворити на юридично обов’язкову норму рекомендації 2020 року, які Єврокомісія надала країнам-членам щодо відмови від ризикових постачальників. Це дасть Брюсселю змогу застосовувати санкції проти країн, які ігноруватимуть правило, зокрема накладати фінансові штрафи.

- Реклама -

Така зміна підходу має принципове значення, адже питання телекомунікаційної інфраструктури традиційно належать до компетенції національних урядів. Проте статистика виконання попередніх рекомендацій викликає занепокоєння: за даними Financial Times, лише третина держав-членів Євросоюзу (ЄС) виконала поради 2020 року щодо обмеження використання китайських технологій.

Рішення посилити контроль над постачальниками обладнання пов’язане з погіршенням торгівельних і політичних відносин між Євросоюзом та Пекіном. Європейська сторона стурбована тим, що контроль над критичною інфраструктурою може перейти до корпорацій, які мають тісні зв’язки з китайським урядом. Такий сценарій розглядають як потенційну загрозу національній безпеці.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Стратегія Єврокомісії виходить за межі внутрішніх кордонів. Брюссель планує переконати держави, які не є членами ЄС, відмовитися від китайських технологій. Серед можливих інструментів впливу розглядають відмову у фінансуванні проєктів, де передбачено використання обладнання Huawei.

Європейський підхід узгоджується з позицією Сполучених Штатів. У 2019 році президент Дональд Трамп підписав закон, який забороняє державним органам США використовувати продукцію Huawei та ZTE. Згодом, у листопаді 2022 року, Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) заборонила продаж та імпорт нового обладнання цих виробників, посилаючись на ризики національної безпеки й підозри щодо можливого використання техніки для шпигунства.