UARU

UARU

Єврокомісія готує заборону китайського обладнання для мереж 5G

Новини
Huawei 5G

Єврокомісія працює над тим, аби юридично закріпити заборону на телекомунікаційне обладнання китайських виробників у мережах п’ятого покоління країн-членів. Як повідомляє Bloomberg, ідеться про продукцію компаній Huawei та ZTE, яких європейська сторона вважає постачальниками з високим рівнем ризику.

Ініціатором нової політики виступає віцепрезидентка Єврокомісії Хенна Вірккунен. Вона хоче перетворити на юридично обов’язкову норму рекомендації 2020 року, які Єврокомісія надала країнам-членам щодо відмови від ризикових постачальників. Це дасть Брюсселю змогу застосовувати санкції проти країн, які ігноруватимуть правило, зокрема накладати фінансові штрафи.

- Реклама -

Така зміна підходу має принципове значення, адже питання телекомунікаційної інфраструктури традиційно належать до компетенції національних урядів. Проте статистика виконання попередніх рекомендацій викликає занепокоєння: за даними Financial Times, лише третина держав-членів Євросоюзу (ЄС) виконала поради 2020 року щодо обмеження використання китайських технологій.

Рішення посилити контроль над постачальниками обладнання пов’язане з погіршенням торгівельних і політичних відносин між Євросоюзом та Пекіном. Європейська сторона стурбована тим, що контроль над критичною інфраструктурою може перейти до корпорацій, які мають тісні зв’язки з китайським урядом. Такий сценарій розглядають як потенційну загрозу національній безпеці.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Стратегія Єврокомісії виходить за межі внутрішніх кордонів. Брюссель планує переконати держави, які не є членами ЄС, відмовитися від китайських технологій. Серед можливих інструментів впливу розглядають відмову у фінансуванні проєктів, де передбачено використання обладнання Huawei.

Європейський підхід узгоджується з позицією Сполучених Штатів. У 2019 році президент Дональд Трамп підписав закон, який забороняє державним органам США використовувати продукцію Huawei та ZTE. Згодом, у листопаді 2022 року, Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) заборонила продаж та імпорт нового обладнання цих виробників, посилаючись на ризики національної безпеки й підозри щодо можливого використання техніки для шпигунства.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Киргизстан лідирує за покриттям 4G серед країн Центральної Азії

У Киргизстані 99,2% населення мають доступ до 4G зв'язку. Мережі працюють у 2210 із 2227 населених пунктів республіки. Це найвищий показник серед країн Центральної Азії.
Новини

Tele2 завершує відключення 3G-мережі в Естонії

Мобільний оператор Tele2 вимикає 3G-мережу в Естонії. Вивільнені частоти використають для покращення 4G та 5G-зв'язку у країні.
Новини

Після п’ятирічної перерви у Новій Зеландії знову палять вежі 5G-зв’язку

У новозеландському регіоні Ванака затримали підпалювача веж мобільного зв'язку. Він встиг спалити як мінімум три об'єкти. Чоловікові загрожує до 14 років.
Новини

Starlink Direct to Cell запрацював на Apple Watch у Японії та Канаді

Супутниковий сервіс Starlink від SpaceX став доступним на розумних годинниках Apple Watch. Послугу запустили оператори Au в Японії та Rogers у Канаді.
Новини

Франція – Україна: MEGOGO покаже відбірковий матч до ЧС-2026

13 листопада MEGOGO ексклюзивно покаже матч Франція – Україна. Дивіться поєдинок о 21:45 за передплатою або безплатно на каналі MEGOGO СПОРТ.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати