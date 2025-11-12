Tele2 завершує відключення 3G-мережі в Естонії

Естонський мобільний оператор Tele2 завершує відключення 3G-мережі, розпочате на початку року. Перший листопадовий етап компанія провела 6-го числа, останній відбудеться 20 листопада. Вивільнені частоти оператор використає для розвитку мереж 4G та 5G, що поліпшить якість послуг для абонентів. Про це повідомляє Tele2 в офіційному анонсі.

Останній етап відключення охопить Іда-Вірумаа, Ляене-Вірумаа, центральні та південно-східні регіони. Танель Саррі, технічний директор компанії, каже, що відмова від застарілої технології — природний крок у розвитку телекомунікацій. Вивільнені частоти дадуть змогу розширити покриття сучасних мереж і поліпшити швидкість передавання даних.

У своїй інфраструктурі компанія використовує обладнання Nokia. За словами Саррі, технологічне оновлення поліпшить якість голосового зв’язку й мобільного інтернету. Відмова від застарілої технології відкриває можливості для розвитку послуг нового покоління.

Закриття 3G-мережі розпочалося в лютому цього року з міста Раквере. Згодом відключення охопило західні регіони Естонії, Пярнумаа та острови. Потім настала черга столиці Таллінна й округу Харьюмаа.

Листопадове відключення відбувається у два етапи. 6 листопада 3G припинила роботу в Рапламаа, Ярвамаа, Йигевамаа, Вільяндімаа, Ляене-Вірумаа, Іда-Вірумаа, а також у східних частинах Харьюмаа й Пярнумаа. 20 листопада оператор вимкне мережу в Тартумаа, Валгамаа, Пилвамаа, Вирумаа, Нарві та на узбережжі Чудського озера.

Представник компанії зазначив, що зміни торкнуться власників пристроїв, які працюють лише в 3G. Користувачі застарілих мобільних телефонів зможуть телефонувати через 2G-мережу. Натомість власникам застарілих модемів і роутерів доведеться купити нові пристрої.

Оператор завчасно повідомив абонентів про технологічні зміни, давши достатньо часу на підготовку. Tele2 закриває 3G останнім серед мобільних операторів Естонії. До кінця року клієнти компанії матимуть доступ до мереж 2G, 4G і 5G.

Графік відключення 3G-мережі Tele2 в листопаді 2025 року:

6 листопада 2025 (виконано) — Рапламаа, Ярвамаа, Йигевамаа, Вільяндімаа, Ляене-Вірумаа, Іда-Вірумаа, східні частини Харьюмаа й Пярнумаа.

