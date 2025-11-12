UARU

Starlink Direct to Cell запрацював на Apple Watch у Японії та Канаді

Новини
Starlink Direct to Cell запрацював на Apple Watch
Фото: Andrew Gebhart/PCMag

Супутниковий сервіс Starlink від SpaceX відтепер працює на розумних годинниках. По одному мобільному оператору в Японії та Канаді запустили Starlink Direct to Cell для Apple Watch. Про це пише PCMag, посилаючись на дані KDDI та Rogers.

Японський мобільний оператор Au повідомив, що його послуги тепер сумісні з розумними годинниками Apple. Супутникова мережа SpaceX передаватиме дані на три найновіші моделі годинників. Сервіс підтримує Apple Watch Ultra 3, Series 11 і SE 3.

Компанія Au оновила офіційну сторінку підтримки, де докладно розписала роботу годинників із супутниковим зв’язком Starlink. Втім, скористатися послугою зможуть лише власники стільникових версій Apple Watch, які оформлять передплату Starlink Direct в Au. Наразі функція працює тільки в Японії.

Супутниковий зв’язок на годинниках має певні обмеження. Користувачі можуть лише надсилати й отримувати текстові повідомлення через вбудований додаток Apple Watch.

Водночас канадський партнер SpaceX запустив таку саму послугу. Компанія Rogers Communications додала Starlink Direct to Cell до своєї мережі. На відміну від Японії, канадці користуються безплатно бета-версією сервісу.

Послугу можуть запустити й у США. Американський партнер SpaceX, оператор T-Mobile, уже підтримує звичайні стільникові тарифи для Apple Watch. Компанія поки не розповідає про плани щодо супутникового зв’язку для годинників.

Сервіс T-Satellite від T-Mobile працює з понад 70 моделями смартфонів. Серед них — iPhone 13 та iPhone Air.

Технологія Starlink Direct to Cell поширюється в різних регіонах світу. Нагадаємо, в Україні наразі оператор «Київстар» тестує цю послугу на всій території країни.

Редакція Mediasat
