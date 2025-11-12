UARU

UARU

Після п’ятирічної перерви у Новій Зеландії знову палять вежі 5G-зв’язку

НовиниТелеком
Пожар на 5G вышке

У новозеландському регіоні Ванака правоохоронці затримали 41-річного місцевого жителя за підозрою в організації серії підпалів об’єктів стільникового зв’язку. Чоловікові інкримінують умисне знищення критичної інфраструктури та незаконне зберігання зброї. Про це повідомляє Data Centre Dynamics.

Перші ознаки проблеми з’явилися ще влітку поточного року, коли був пошкоджений мобільний ретранслятор. Тоді інцидент не привернув значної уваги, проте восени ситуація загострилася. Серія підпалів розпочалася 20 вересня, коли вогонь пошкодив одну вежу оператора Fortysouth та два розподільні щити. Наступний удар злочинець завдав 7 жовтня, коли повністю згоріло обладнання на вежі One New Zealand. Через день відбулася спроба підпалу інфраструктури Spark NZ/Connexa, однак серйозних пошкоджень вдалося уникнути.

- Реклама -

Матеріальні збитки від кожного з інцидентів оцінюються у сотні тисяч доларів. Окрім фінансових втрат, мешканці регіону тимчасово залишилися без якісного стільникового зв’язку. Ситуація змусила місцеву владу звернутися до громади з проханням про допомогу в розслідуванні.

Реакція жителів виявилася оперативною. Вже 22 жовтня поліція затримала підозрюваного. Перше судове засідання відбулося 24 жовтня, за результатами якого обвинувачений залишився під вартою до наступного слухання.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Дії затриманого кваліфікуються відповідно до Crimes Act 1961 як умисний підпал об’єктів критичної інфраструктури. Максимальне покарання за цією статтею становить 14 років позбавлення волі. Додаткове звинувачення в незаконному зберіганні зброї може збільшити термін ув’язнення. Телекомунікаційні оператори активно лобіюють посилення відповідальності за подібні злочини з метою запобігання наслідуванню.

Остання хвиля нападів на телекомунікаційну інфраструктуру в Новій Зеландії зафіксована навесні 2020 року. Тоді на тлі пандемії коронавірусу активно поширювалися конспірологічні теорії про нібито зв’язок між технологією п’ятого покоління (5G) та COVID-19. Результатом стали 17 пошкоджених та спалених веж стільникового зв’язку по всій країні.

Тоді збитки оцінювалися в 50-100 тисяч доларів на кожен об’єкт без урахування непрямих витрат від відсутності зв’язку. За результатами розслідування було затримано кілька осіб. Частина з них отримала реальні терміни ув’язнення, інші отримали умовні терміни через менший масштаб завданої шкоди.

Конспірологічні теорії 2020 року ґрунтувалися на псевдонаукових твердженнях. Перша версія стверджувала, що випромінювання 5G пригнічує імунну систему людини, роблячи її вразливішою до коронавірусу. Друга теорія була ще більш абсурдною, стверджуючи про здатність радіохвиль безпосередньо переносити вірус і провокувати мутацію молекул кисню. Поширення цих безпідставних тверджень значною мірою відбувалося через соціальні мережі та окремих «лідерів думок».

Нинішня серія підпалів відбувається в іншому контексті, коли конспірологічні теорії п’ятирічної давнини втратили актуальність. Мотиви затриманого підозрюваного поки що не розголошуються. Слідство продовжується, наступні судові засідання мають визначити міру відповідальності обвинуваченого.

Нагадаємо, що нині Нова Зеландія, як і більшість країн світу, перебуває на етапі вимкнення 3G-мереж, та переходу до використання зв’язку 4G та 5G.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Киргизстан лідирує за покриттям 4G серед країн Центральної Азії

У Киргизстані 99,2% населення мають доступ до 4G зв'язку. Мережі працюють у 2210 із 2227 населених пунктів республіки. Це найвищий показник серед країн Центральної Азії.
Новини

Tele2 завершує відключення 3G-мережі в Естонії

Мобільний оператор Tele2 вимикає 3G-мережу в Естонії. Вивільнені частоти використають для покращення 4G та 5G-зв'язку у країні.
Новини

Starlink Direct to Cell запрацював на Apple Watch у Японії та Канаді

Супутниковий сервіс Starlink від SpaceX став доступним на розумних годинниках Apple Watch. Послугу запустили оператори Au в Японії та Rogers у Канаді.
Новини

Франція – Україна: MEGOGO покаже відбірковий матч до ЧС-2026

13 листопада MEGOGO ексклюзивно покаже матч Франція – Україна. Дивіться поєдинок о 21:45 за передплатою або безплатно на каналі MEGOGO СПОРТ.
Новини

MEGOGO покаже товариський матч з футзалу між збірними України та Франції

Сьогодні о 22:05 збірна України з футзалу зіграє проти Франції. MEGOGO покаже гру в прямому ефірі на платформі та безплатному телеканалі «MEGOGO СПОРТ».
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати