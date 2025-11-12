MEGOGO покаже товариський матч з футзалу між збірними України та Франції

Збірна України з футзалу сьогодні, 12 листопада, проведе контрольний поєдинок проти національної команди Франції, готуючись до чемпіонату Європи 2026 року. Про це повідомляє пресслужба MEGOGO.

Зустріч розпочнеться о 22:05 за київським часом. Матч покаже виключно платформа MEGOGO — трансляція буде доступна для передплатників тарифів «Оптимальна» й «Спорт», а також у всіх пакетах «MEGOPACK». Водночас гру можна безплатно переглянути на телеканалі «MEGOGO СПОРТ» в ефірі цифрового телебачення T2 і кабельних мереж.

- Реклама -

Поєдинок коментуватиме Олександр Кульша. Глядачі зможуть знайти трансляцію в підрозділі «Футзал» розділу «Спорт», на каналі «MEGOGO Футбол Перший» та на окремому поп-ап каналі в розділі «Телебачення», який з’явиться на сервісі в день матчу.

Команди вже зустрічалися цього року. Минулого разу підопічні головного тренера Олександра Косенка грали проти французів у матчі за третє місце на чемпіонаті світу 2024 року й впевнено перемогли з рахунком 7:1. Тоді українська збірна вперше в історії виборола медаль світової першості з футзалу.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Сьогоднішній спаринг важливий для підготовки української команди до континентального турніру. Тренерський штаб зможе оцінити готовність гравців і відпрацювати тактичні схеми перед офіційними змаганнями.