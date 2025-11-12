UARU

UARU

MEGOGO покаже товариський матч з футзалу між збірними України та Франції

НовиниСтримінгові сервіси
Франція – Україна: MEGOGO покаже товариський матч футзальної збірної

Збірна України з футзалу сьогодні, 12 листопада, проведе контрольний поєдинок проти національної команди Франції, готуючись до чемпіонату Європи 2026 року. Про це повідомляє пресслужба MEGOGO.

Зустріч розпочнеться о 22:05 за київським часом. Матч покаже виключно платформа MEGOGO — трансляція буде доступна для передплатників тарифів «Оптимальна» й «Спорт», а також у всіх пакетах «MEGOPACK». Водночас гру можна безплатно переглянути на телеканалі «MEGOGO СПОРТ» в ефірі цифрового телебачення T2 і кабельних мереж.

- Реклама -

Поєдинок коментуватиме Олександр Кульша. Глядачі зможуть знайти трансляцію в підрозділі «Футзал» розділу «Спорт», на каналі «MEGOGO Футбол Перший» та на окремому поп-ап каналі в розділі «Телебачення», який з’явиться на сервісі в день матчу.

Команди вже зустрічалися цього року. Минулого разу підопічні головного тренера Олександра Косенка грали проти французів у матчі за третє місце на чемпіонаті світу 2024 року й впевнено перемогли з рахунком 7:1. Тоді українська збірна вперше в історії виборола медаль світової першості з футзалу.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Сьогоднішній спаринг важливий для підготовки української команди до континентального турніру. Тренерський штаб зможе оцінити готовність гравців і відпрацювати тактичні схеми перед офіційними змаганнями.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Киргизстан лідирує за покриттям 4G серед країн Центральної Азії

У Киргизстані 99,2% населення мають доступ до 4G зв'язку. Мережі працюють у 2210 із 2227 населених пунктів республіки. Це найвищий показник серед країн Центральної Азії.
Новини

Tele2 завершує відключення 3G-мережі в Естонії

Мобільний оператор Tele2 вимикає 3G-мережу в Естонії. Вивільнені частоти використають для покращення 4G та 5G-зв'язку у країні.
Новини

Після п’ятирічної перерви у Новій Зеландії знову палять вежі 5G-зв’язку

У новозеландському регіоні Ванака затримали підпалювача веж мобільного зв'язку. Він встиг спалити як мінімум три об'єкти. Чоловікові загрожує до 14 років.
Новини

Starlink Direct to Cell запрацював на Apple Watch у Японії та Канаді

Супутниковий сервіс Starlink від SpaceX став доступним на розумних годинниках Apple Watch. Послугу запустили оператори Au в Японії та Rogers у Канаді.
Новини

Франція – Україна: MEGOGO покаже відбірковий матч до ЧС-2026

13 листопада MEGOGO ексклюзивно покаже матч Франція – Україна. Дивіться поєдинок о 21:45 за передплатою або безплатно на каналі MEGOGO СПОРТ.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати