Киргизстан лідирує за покриттям 4G серед країн Центральної Азії

У Киргизькій Республіці 99,4% населення мають доступ до мереж 4G. Це дає країні перше місце в регіоні за охопленням мобільним широкосмуговим зв’язком. Про це повідомляє Economist.kg.

Сьогодні 4G зв’язок працює у 2210 із 2227 населених пунктів республіки.

Водночас 13 поселень не мають доступу до мобільного зв’язку. Найбільше їх в Іссик-Кульській області — 7. У Джалал-Абадській області таких поселень 3, в Ошській — 2, у Наринській — 1.

Серед інших країн регіону Киргизстан залишається лідером за доступом до мобільного зв’язку. Це підтверджують дані порталу DataHub про розвиток телекомунікаційної інфраструктури в Центральній Азії.

На другому місці Узбекистан із покриттям 97%. У Казахстані доступ до 4G мають 91,6% населення. Таджикистан має покриття 80%, Туркменістан — 67%.

Попри високі показники охоплення мобільним зв’язком, уряд Киргизстану посилив контроль над телекомунікаційним ринком. Влада запровадила тимчасову державну монополію на постачання міжнародного інтернет-трафіку. Обмеження діють з 15 серпня 2025 року до 14 серпня 2026 року.