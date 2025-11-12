UARU

UARU

Киргизстан лідирує за покриттям 4G серед країн Центральної Азії

Новини
4G

У Киргизькій Республіці 99,4% населення мають доступ до мереж 4G. Це дає країні перше місце в регіоні за охопленням мобільним широкосмуговим зв’язком. Про це повідомляє Economist.kg.

Сьогодні 4G зв’язок працює у 2210 із 2227 населених пунктів республіки.

- Реклама -

Водночас 13 поселень не мають доступу до мобільного зв’язку. Найбільше їх в Іссик-Кульській області — 7. У Джалал-Абадській області таких поселень 3, в Ошській — 2, у Наринській — 1.

Серед інших країн регіону Киргизстан залишається лідером за доступом до мобільного зв’язку. Це підтверджують дані порталу DataHub про розвиток телекомунікаційної інфраструктури в Центральній Азії.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

На другому місці Узбекистан із покриттям 97%. У Казахстані доступ до 4G мають 91,6% населення. Таджикистан має покриття 80%, Туркменістан — 67%.

Попри високі показники охоплення мобільним зв’язком, уряд Киргизстану посилив контроль над телекомунікаційним ринком. Влада запровадила тимчасову державну монополію на постачання міжнародного інтернет-трафіку. Обмеження діють з 15 серпня 2025 року до 14 серпня 2026 року.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Tele2 завершує відключення 3G-мережі в Естонії

Мобільний оператор Tele2 вимикає 3G-мережу в Естонії. Вивільнені частоти використають для покращення 4G та 5G-зв'язку у країні.
Новини

Після п’ятирічної перерви у Новій Зеландії знову палять вежі 5G-зв’язку

У новозеландському регіоні Ванака затримали підпалювача веж мобільного зв'язку. Він встиг спалити як мінімум три об'єкти. Чоловікові загрожує до 14 років.
Новини

Starlink Direct to Cell запрацював на Apple Watch у Японії та Канаді

Супутниковий сервіс Starlink від SpaceX став доступним на розумних годинниках Apple Watch. Послугу запустили оператори Au в Японії та Rogers у Канаді.
Новини

Франція – Україна: MEGOGO покаже відбірковий матч до ЧС-2026

13 листопада MEGOGO ексклюзивно покаже матч Франція – Україна. Дивіться поєдинок о 21:45 за передплатою або безплатно на каналі MEGOGO СПОРТ.
Новини

MEGOGO покаже товариський матч з футзалу між збірними України та Франції

Сьогодні о 22:05 збірна України з футзалу зіграє проти Франції. MEGOGO покаже гру в прямому ефірі на платформі та безплатному телеканалі «MEGOGO СПОРТ».
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати