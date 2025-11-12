UARU

Франція – Україна: MEGOGO покаже відбірковий матч до ЧС-2026

MEGOGO транслюватиме матч відбору ЧС-2026 Франція – Україна

Медіасервіс MEGOGO ексклюзивно покаже поєдинок збірних Франції та України у п’ятому турі відбіркового циклу до чемпіонату світу 2026 року (ЧС-2026). Матч відбудеться 13 листопада на паризькому стадіоні «Парк де Пренс» і почнеться о 21:45 за київським часом. Про це йдеться у пресрелізі MEGOGO.

Трансляція буде доступна на OTT-платформі за передплатами «Оптимальна» та «Спорт», а також у всіх тарифах «MEGOPACK». Водночас переглянути матч можна безплатно на телеканалі «MEGOGO СПОРТ», який транслюється в ефірі цифрового телебачення T2 та кабельних мережах.

Поєдинок коментуватимуть Вадим Скічко та Віталій Волочай. О 20:30, за дві години до початку матчу, розпочнеться передматчева студія з ведучим Віталієм Кравченком. Гостями студії стануть колишній гравець національної команди Олександр Головко та футбольний експерт Андрій Колісник. До студії у прямому ефірі зі столиці Франції долучиться кореспондентка Марина Машкіна.

На платформі MEGOGO матч можна знайти у підрозділі «Футбол» розділу «Спорт», на каналі «MEGOGO Футбол Перший», а також на окремому поп-ап каналі у розділі «Телебачення». Цей канал з’явиться на сервісі в день матчу.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

За підсумками чотирьох турів відбіркового циклу збірна України посідає друге місце у групі й має сім очок. Першість утримує Франція з 10 очками. На третьому місці Ісландія з чотирма очками, замикає групу Азербайджан з одним очком.

Переможець групи здобуде пряму путівку на ЧС-2026. Команда, яка посяде друге місце, матиме змогу потрапити на турнір через плейоф.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
