УПЛ.ТБ увійшов до топ-10 телеканалів України за підсумками жовтня

Новини
Телеканал УПЛ.ТБ увійшов у топ-10 найрейтинговіших в Україні за підсумками жовтня 2025

Телевізійний канал Української прем’єр-ліги — УПЛ.ТБ — увійшов до топ-10 найпопулярніших телеканалів країни за підсумками жовтня 2025 року. Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Частка аудиторії спортивного мовника в мережах OTT та IPTV сягнула 1,15 відсотка. Такий показник дає змогу каналу конкурувати з провідними українськими телеканалами розважального й новинного спрямування.

За даними BigData, у жовтні лідерами за часткою аудиторії стали:

  1. СТБ — 10,63%
  2. 1+1 Україна — 7,95%
  3. Телемарафон — 7,92%
  4. Новий — 6,99%
  5. ICTV2 — 5,78%
  6. 2+2 — 4,11%
  7. ТЕТ — 3,61%
  8. Бігуді — 3,43%
  9. НТН — 2,59%
  10. УПЛ.ТБ — 1,15%
  11. Канал 24 — 1,08%
  12. Твоє кіно. Hit — 1,05%
  13. Київ — 1,04%
  14. Твоє кіно. Action — 0,79%
  15. Еспресо TV — 0,74%

Президент УПЛ Євген Дикий зазначив, що результати підтверджують конкурентоспроможність системної трансляції Чемпіонату на єдиній медіаплатформі. Керівник також подякував футбольним клубам за підтримку спільного проєкту й працівникам каналу за створення якісного телепродукту.

У спортивному сегменті українського телебачення УПЛ.ТБ утримує лідерство. За даними BigData, близько 40 відсотків усього перегляду спортивного телебачення в мережах OTT і IPTV припадає саме на цей канал. Серед найближчих конкурентів — Setanta Sports HD із часткою 17,9 відсотка, Суспільне Спорт із показником 9,3 відсотка й Eurosport 1 із результатом 8,5 відсотка.

Керівник УПЛ.ТБ Максим Радченко відзначив, що потрапляння до десятки найпопулярніших каналів стало результатом щоденної роботи всіх учасників виробничого процесу й підтримки комерційних і технологічних партнерів. За його словами, поступово формується культура легального перегляду футбольних матчів, що створює міцний фундамент для подальшого розвитку Чемпіонату УПЛ і українських футбольних клубів.

Водночас Українська прем’єр-ліга розширює свою присутність і на міжнародному ринку. Нещодавно організація оголосила список OTT-платформ, через які вболівальники за межами України можуть стежити за матчами чемпіонату. Глядачам із різних регіонів світу доступні три спеціалізовані платформи — OneFootball, PANDA й GoNet.

Редакція Mediasat
