Телеканал К1 запускає тревел-шоу «Андрій подорожує»

17 листопада на телеканалі К1 стартує тревел-проєкт «Андрій подорожує», який представить українським глядачам мандрівки найкрасивішими локаціями світу. Програма виходитиме щодня у будні о 21:00, йдеться у пресрелізі телеканалу.

Ведучим проєкту став український тревел-блогер Андрій Мостовий, для якого це перший досвід роботи на телебаченні. За фахом він юрист, проте з 2015 року активно подорожує після переїзду до Варшави. Свій YouTube-канал блогер запустив два роки тому, зосередившись на створенні якісного відеоконтенту про мандрівки.

Основною відмінністю проєкту стане використання професійного кінематографічного обладнання замість звичних смартфонів чи екшен-камер. Для зйомок застосовуються дорогі камери, спеціалізовані об’єктиви та дрони, які використовують у кіноіндустрії. Зокрема, в арсеналі є рідкісний об’єктив на 300 міліметрів для детальної зйомки віддалених об’єктів, таких як гірські масиви.

Кожен випуск програми демонструватиме локації, які рідко потрапляють до туристичних маршрутів і про які майже немає інформації на відеоплатформах. Підготовка до зйомок однієї країни може тривати кілька місяців. Ведучий ретельно планує маршрути, вивчає місцевість та заздалегідь розробляє детальний сценарій.

Наприклад, перед поїздкою до Ісландії блогер протягом пів року збирав інформацію та аналізував можливі маршрути. Це дозволило відкрити для української аудиторії каньйон Мулагьюфур, який ще 10 років тому не був позначений на карті. Ця локація нагадує кадри з документальних фільмів National Geographic або голлівудських стрічок про доісторичні часи.

Перший випуск шоу присвячено острівній державі Мальта. Попри невеликі розміри країни, яку можна об’їхати автомобілем за пів години, вона має багату історію та поєднує європейські, арабські й африканські традиції. Крім культурної спадщини, програма розповість про економічні особливості країни, де рівень заробітних плат перевищує показники Польщі, Чехії та Португалії.

У наступних випусках глядачі побачать Ісландію з її вулканами та каньйонами, Італійську Рів’єру, озеро Комо, Французькі Альпи, Лазурове узбережжя Франції, Сардинію, Лігурію, а також Мілан і Венецію. Концепція програми передбачає спочатку демонстрацію природних краєвидів, а потім додавання коментарів ведучого, щоб не перебивати враження глядачів власними емоціями.

Нагадаємо, 3 листопада на К1 стартував новий сезон програми «Крафтові мандри» за участю ведучого та режисера-постановника Євгена Синельникова.