Сервіс LG Radio+ отримав понад 200 музичних каналів завдяки співпраці зі Stingray Music

Компанія LG Electronics уклала угоду зі Stingray Music для розвитку безплатного стримінгового аудіосервісу LG Radio+ із підтримкою реклами (ad-supported). Сервіс доступний власникам розумних телевізорів LG Smart TV на операційній системі webOS версії 6.0 й новіших у семи країнах — Сполучених Штатах, Великій Британії, Франції, Німеччині, Італії, Іспанії та Південній Кореї.

Платформа надає користувачам доступ до понад 200 музичних каналів і сотень тисяч композицій різних жанрів. Завантажити застосунок можна через магазин LG Content Store, а також через розділи «Застосунки» й «Музичний портал» в операційній системі webOS. Оновлений інтерфейс з інтуїтивною навігацією полегшує пошук музики, подкастів та радіопередач.

- Реклама -

Музичну бібліотеку Stingray Music сформували експерти з різних країн світу, що дає змогу слухачам підбирати композиції відповідно до настрою чи ситуації. Користувачі отримали доступ до широкого спектра каналів, які охоплюють численні жанри й представляють творчість локальних виконавців.

Значну частину каналів Stingray Music адаптовано під регіональні особливості — вони відображають місцеві музичні тренди й культурні традиції. В американському сегменті представлені різноманітні напрями — від актуальних хітів на каналі Today’s Pop до класики на Greatest Hits, а також традиційні мелодії на Country Classics і унікальну добірку Americana Road Trip. Для британських користувачів доступні канали Greatest Hits UK, Love Songs UK і Kids Hits UK, які поєднують чартові композиції, романтичні пісні та сімейні добірки. Німецький сегмент представлений каналами Today’s Pop Germany, Schlager і Kuschelsongs, що гармонійно поєднують сучасну поп-музику з традиційними напрямами. Шанувальникам корейської поп-музики запропонували спеціалізовані канали K-Pop Summer Hits, Korean Ballads, Idols і Hot 100 Korea — від популярних гуртів до чартових хітів, сезонних треків і культових балад.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Для підтримки актуальності контенту найпопулярніші канали, зокрема Today’s K-pop, оновлюють щотижня. Усі новинки додають до бібліотеки в день офіційного релізу, що забезпечує користувачам миттєвий доступ до творчості улюблених виконавців.

«LG Radio+ встановлює новий стандарт залучення аудиторії, і ми в Stingray раді розширити співпрацю як музичний партнер LG у межах цього захопливого проєкту», — заявив Джим Райлі, президент Stingray Music USA. За його словами, музика є універсальною мовою, яка об’єднує людей через кордони й покоління, а сервіс LG Radio+ стане новим об’єднувальним елементом для користувачів у всіх регіонах присутності.

Кріс Джо, керівник центру бізнесу платформи webOS компанії LG Media Entertainment Solution, підкреслив, що LG прагне постійно вдосконалювати досвід використання LG Radio+. Співпраця з провідною компанією Stingray відкриє власникам телевізорів LG доступ до великої кількості безплатного контенту й можливість насолоджуватися улюбленою музикою в будь-який час.

Власники телевізорів LG Smart TV можуть покращити якість прослуховування через функції AI Sound Pro і Clear Voice Pro. Технологія AI Sound Pro базується на алгоритмах глибинного навчання й автоматично оптимізує звучання залежно від жанру та акустичного середовища, що створює ефект глибшого занурення в музику. Функція Clear Voice Pro підвищує чіткість голосових доріжок, що особливо важливо під час прослуховування новин, подкастів чи ток-шоу.

Оновлений інтерфейс платформи розробили для безперервного прослуховування та спрощеної навігації. Подкасти, радіопередачі й музичні канали об’єднані на єдиній платформі з інтуїтивним дизайном. Новий інтерфейс забезпечує швидку орієнтацію в контенті, зручне перемикання між прямими ефірами й пошук подкастів. Окрема сторінка «Вибране» надає миттєвий доступ до улюблених каналів і персоналізованого контенту.

Бічне меню зі швидким доступом до розділів «Головна», «Музика», «В ефірі» й «Подкасти» позначене чіткими іконками. Спрощене компонування й логічна структура забезпечують вільне переміщення між розділами платформи, що створює комфортний досвід використання сервісу.