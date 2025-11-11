Представлено перший прозорий монітор для повсякденної роботи

Компанія Visual Instruments оголосила про створення революційного дисплея Phantom, який став першим у світі прозорим монітором, призначеним для щоденної роботи. Про це повідомляється на сайті виробника.

Технологічне рішення, застосоване в новинці, кардинально відрізняється від традиційних прозорих OLED-панелей (Organic Light-Emitting Diode). Розробники обрали іншу концепцію, яка базується на принципах проєкційних систем. Згідно з технічною документацією компанії, Phantom використовує механізм, подібний до індикаторів на лобовому склі (Head-Up Display або HUD), які застосовуються в авіаційній техніці. Зображення формується за допомогою проєктора та відбивається від спеціально обробленої скляної поверхні. Така архітектура є еволюцією телесуфлерів, адаптованих для потреб комп’ютерної периферії.

- Реклама -

Ключовою інновацією розробки стала система керування прозорістю екрана. Користувач отримує можливість регулювати ступінь непрозорості скла в широкому діапазоні — від повністю прозорого режиму до матового, що імітує звичайний монітор. Виробник інтегрував щонайменше три попередньо налаштовані профілі, які забезпечують адаптацію дисплея до різних сценаріїв застосування. Це дозволяє ефективно працювати як із документами, так і проводити віртуальні презентації.

Visual Instruments позиціює Phantom як ергономічний пристрій, що сприяє збереженню зору. Компанія стверджує, що фокусування погляду на об’єктах, розташованих за екраном, зменшує втомлюваність очей порівняно з роботою за традиційними непрозорими моніторами. Втім, наразі ці твердження не мають підтвердження від незалежних офтальмологічних досліджень.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Технічні характеристики пристрою напрочуд високі. Phantom оснащений 24-дюймовою панеллю з нативною роздільною здатністю 3840×2160 пікселів та співвідношенням сторін 16:9. Заявлена пікова яскравість становить 5000 ніт при використанні режиму Ultra HDR, що за підтвердження цих даних забезпечить винятковий рівень контрасту та деталізації зображення. Колірне покриття відповідає стандарту sRGB на рівні 100%. Для підключення до комп’ютера передбачені інтерфейси USB-C та HDMI.

Випуск інноваційного дисплея обмежений пілотною партією. Компанія планує виготовити лише десять екземплярів, причому три потенційні покупці вже зарезервували пристрої. Офіційної інформації щодо вартості Phantom не оприлюднено, проте інсайдери повідомляють, що ціноутворення буде індивідуальним для кожного замовника. За неофіційними даними, вартість монітора наближатиметься до рівня Apple Studio Display та складатиме орієнтовно 1600 доларів США.

На поточному етапі основне питання для галузевих експертів залишається відкритим — наскільки комфортним виявиться практичне використання такого дисплея в реальних робочих умовах. За відсутності незалежних оглядів та демонстраційних матеріалів об’єктивно оцінити ергономіку та якість відтворення зображення неможливо. Водночас у разі виконання всіх технічних обіцянок, Phantom може стати одним із найсміливіших та найбільш інноваційних продуктів на ринку дисплейних технологій.

Перші постачання монітора в роздрібну мережу заплановані на кінець четвертого кварталу поточного року.