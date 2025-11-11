UARU

Apple впровадить в iPhone нові функції супутникового зв’язку

iPhone 14 Pro Max

Компанія Apple розробляє низку інноваційних функцій супутникового зв’язку для смартфонів iPhone та розумних годинників. Технологічний гігант з Купертіно розглядає супутникові технології як стратегічний напрям розвитку, який у перспективі може замінити традиційні стільникові мережі. Про це пише оглядач Bloomberg Марк Гурман.

Інтерес Apple до супутникових технологій сягає глибоко в минуле. Компанія почала досліджувати цей напрям ще десять років тому, коли залучила двох провідних експертів із супутникового зв’язку з Alphabet Inc. На початковому етапі амбіції виробника iPhone були максимально масштабними. Планувалося створити систему, в якій iPhone підключатимуться до супутників напряму, без посередництва операторів зв’язку. Така концепція мала забезпечити глобальне покриття та надати Apple повний контроль над власною екосистемою.

Втім, ці амбітні плани наштовхнулися на технологічні обмеження. У середині 2010-х років подібні ідеї обговорювали кілька технологічних корпорацій, зокрема Google, проте жодна з них не змогла знайти практичного втілення. Це змусило Apple переглянути свою стратегію та зосередитися на більш реалістичних цілях.

Результатом цих зусиль стала функція «Екстрений виклик — SOS», представлена у 2022 році разом з iPhone 14. Ця можливість дозволила користувачам зв’язуватися з екстреними службами через супутник навіть за межами покриття стільникових мереж. Пізніше Apple розширила можливості, додавши сервіс допомоги водіям та базовий обмін текстовими повідомленнями через супутниковий канал.

Наразі Apple співпрацює з Globalstar, невеликим оператором низькоорбітальних супутників. Космічний флот цієї компанії поступово застаріває, але його потужності достатні для поточних потреб Apple. Водночас у Купертіно тривають дискусії щодо можливості запуску власного супутникового сервісу. Керівництво корпорації традиційно виступало проти цієї ідеї, аргументуючи це тим, що Apple не є телекомунікаційним оператором і не повинна ним ставати.

Проте ситуація може змінитися. Супутникові технології мають потенціал стати панівною формою мобільного зв’язку в майбутньому. Завчасні інвестиції та розробка власних протоколів зв’язку можуть забезпечити Apple конкурентні переваги на цьому ринку. Саме тому компанія активно працює над розширенням супутникових можливостей для своїх пристроїв.

Apple розробляє кілька нових функцій, пов’язаних із супутниковими технологіями для iPhone:

  • робота Apple Maps через супутник. Користувачам буде доступна навігація без необхідності підключення до стільникової мережі або Wi-Fi;
  • розширені можливості обміну повідомленнями. Можна буде відправляти й приймати не тільки текст, але і, наприклад, фотографії;
  • підтримка 5G NTN (Non-Terrestrial Networks). Це технологія, що розширює покриття мереж за рахунок використання супутників і висотних платформ, а не тільки наземних веж;
  • поліпшення якості супутникового зв’язку як такого.

Ці нововведення демонструють послідовний підхід Apple до інтеграції супутникових технологій у свої пристрої. Компанія рухається від базових функцій екстреного зв’язку до комплексних рішень, які можуть забезпечити повноцінну комунікацію незалежно від наявності традиційної мобільної інфраструктури.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
