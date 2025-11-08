Аналог Starlink: Vodafone та AST SpaceMobile створюють спільну супутникову мережу для Європи

Британський телекомунікаційний оператор Vodafone разом з американською компанією AST SpaceMobile анонсували запуск спільного проєкту зі створення супутникової інфраструктури для прямого зв’язку зі смартфонами на європейському континенті. Про це повідомляє агентство Reuters.

Операційний центр майбутньої супутникової системи розмістять у Німеччині. Наразі розглядаються два варіанти локації — поблизу Мюнхена або Ганновера. Управління проєктом здійснюватиме спільне підприємство обох компаній, яке забезпечить покриття для мобільних операторів по всій Європі.

- Реклама -

Нова інфраструктура надаватиме широкосмугові послуги інтернет-доступу, підтримуватиме системи захисту населення та забезпечуватиме допомогу під час надзвичайних ситуацій і стихійних лих. Супутникова група отримає спеціалізований командний перемикач для забезпечення контролю та безпеки. Система включатиме шифрування каналів зв’язку та централізоване управління супутниками над європейським регіоном.

Цей крок відбувається на тлі посилення конкуренції на ринку супутникового зв’язку. Напередодні оголошення компанія Starlink Ілона Маска уклала угоду з телекомунікаційною групою Veon про надання прямого стільникового зв’язку через супутники. Ця домовленість потенційно відкриває для SpaceX доступ до 150 мільйонів клієнтів на ринках присутності Veon.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Представники Vodafone повідомили, що оператори мобільного зв’язку з 21 країни Європейського Союзу (ЄС) вже виявили зацікавленість у послузі передачі телефонних сигналів із космічних супутників на земну поверхню. Комерційний запуск супутникової системи заплановано на 2026 рік.

Генеральна директорка Vodafone Маргеріта Делла Валле охарактеризувала проєкт як «суверенне супутникове рішення», яке забезпечить європейським операторам доступ до захищених каналів супутникового зв’язку у доповнення до теперішніх наземних мереж. За прогнозами паризької консалтингової компанії Novaspace, світовий ринок супутникового телефонного зв’язку до 2033 року може перевищити 10 мільярдів доларів.

Варто нагадати, що Vodafone Group спільно з Vodafone Україна планує прокласти нову високошвидкісну підводну кабельну систему у Чорному морі. Цей проєкт створить сучасний цифровий коридор між Європою та Азією.

Паралельно провідні європейські аерокосмічні виробники Airbus, Thales і Leonardo досягли попередньої домовленості про консолідацію супутникових підрозділів. Угода передбачає об’єднання збиткових супутникових напрямків у єдину структуру з 2027 року. Переговори щодо цієї домовленості тривали кілька місяців.