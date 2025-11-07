Vodafone протестує перехід з 3G на 4G у Ковелі

11 листопада Vodafone Україна розпочне випробування з відключення технології 3G у Ковелі. Це черговий етап модернізації мобільної мережі оператора, спрямований на перехід до стандарту 4G. Про це редакції Mediasat повідомили у відділі зовнішніх відносин Vodafone Україна.

Тестування в Ковелі є частиною національної стратегії оператора з оновлення мережі до сучасніших стандартів зв’язку. Під час експерименту абоненти зможуть здійснювати голосові дзвінки через мережу 2G, тоді як передача даних працюватиме через 4G. Такий підхід дозволить компанії оцінити вплив змін на досвід користувачів у реальних умовах.

Поступовий перехід на 4G триватиме протягом найближчих років. Водночас покриття мережі четвертого покоління вже зараз значно перевищує наявну зону 3G, що створює технічну базу для впровадження змін без втрати якості обслуговування.

Перехід на новий стандарт забезпечує абонентам суттєві технічні переваги. Швидкість передачі даних зростає у кілька разів, сайти відкриваються практично миттєво, а відео відтворюється без затримок. Пристрої з підтримкою технології Voice over LTE (VoLTE) отримують чіткішу якість голосу під час розмов, швидше встановлення з’єднання та можливість користуватися інтернетом під час дзвінків без переривань.

Стабільність відеозв’язку також покращується завдяки вищій пропускній здатності мережі 4G. Крім того, четверте покоління зв’язку споживає менше енергії батареї порівняно з попереднім стандартом за умови стабільного сигналу, оскільки передача даних відбувається швидше й ефективніше.

Для комфортного переходу Vodafone рекомендує абонентам перевірити налаштування мережі на своїх пристроях. Користувачі можуть переконатися, що параметр 4G/LTE активовано у розділі мережевих налаштувань смартфона. Для швидкої перевірки готовності телефону та SIM-карти для роботи в мережі четвертого покоління достатньо набрати команду *222# та натиснути клавішу виклику — результат перевірки надійде у текстовому повідомленні. Детальні інструкції щодо налаштування доступні на офіційному сайті оператора.

Модернізація мережі в Ковелі є частиною ширшої стратегії розвитку телекомунікаційної інфраструктури компанії. Vodafone Group та Vodafone Україна також готуються до будівництва високошвидкісної підводної кабельної системи Kardesa у Чорному морі, яка з’єднає Європу та Азію через чотири точки виходу на узбережжі Болгарії, Грузії, Туреччини та України.