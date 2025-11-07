UARU

У Starlink вже понад 8 мільйонів активних абонентів

Starlink

Супутниковий інтернет-сервіс Starlink компанії SpaceX налічує вже понад 8 мільйонів активних користувачів. Про це повідомляє інвестор Tesla Соєр Мерріт.

Для порівняння: у серпні поточного року база клієнтів становила 7 мільйонів абонентів, а в червні — 6 мільйонів. Таким чином, протягом останніх місяців кількість користувачів сервісу зросла на мільйон.

Згідно з даними Мерріта, з серпня 2025 року щоденний приріст аудиторії Starlink становив у середньому 14,25 тисячі нових абонентів. Це перевищило попередній рекордний показник у 12,2 тисячі користувачів на день. Поточні темпи зростання вищі на 17 відсотків за показники двомісячної давності.

Starlink досяг 8 мільйонів активних користувачів

Позначку в 1 мільйон користувачів сервіс перетнув наприкінці 2022 року. На той момент компанія щойно запустила сервіс на всій території Аляски та в Канаді, де супутникове угруповання почало працювати у вищих широтах.

З початку 2025 року продуктивність мережі значно зросла. За період з січня по жовтень швидкість передачі даних Starlink збільшилася більше ніж на 50 відсотків. Цьому сприяли інтенсивні запуски супутників та регулярні оновлення програмного забезпечення, які покращили роботу системи як на орбіті, так і на наземних станціях. У жовтні SpaceX оголосила про виведення на орбіту 10 тисяч супутників Starlink.

Наприкінці минулого місяця SpaceX розіслала повідомлення користувачам, які призупинили або скасували підписку на сервіс. Компанія попередила, що термінали необхідно оновити до 17 листопада, інакше обладнання втратить функціональність.

