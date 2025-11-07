Таджикистан створює національний консорціум для розгортання мережі 5G

У Таджикистані формується національний консорціум 5G, учасниками якого стануть Служба зв’язку при уряді республіки та мобільні оператори країни. Основне завдання об’єднання – координація впровадження технології п’ятого покоління, уніфікація технічних стандартів та прискорення процесів цифровізації. Про це в інтерв’ю «Азія-Плюс» розповів начальник Служби зв’язку при уряді Таджикистану Ісфандійорі Садулло.

Створення консорціуму покликане вирішити низку стратегічних завдань у сфері розвитку телекомунікаційної інфраструктури. Зокрема, об’єднання координуватиме впровадження технології між різними операторами, що дозволить уникнути дублювання капіталовкладень. Консорціум також забезпечить єдине управління частотним спектром та сприятиме масштабуванню мережі з мінімізацією ризиків.

Важливою функцією новоствореної структури стане підтримка державної політики у сфері цифровізації та оцифрування. Консорціум сприятиме розвитку концепції «розумних» міст та залученню зовнішніх інвестицій разом із новітніми технологіями.

На момент створення консорціуму деякі оператори вже здійснили запуск мереж 5G в окремих районах країни. Проте координація через єдиний механізм залишається необхідною для уникнення фрагментації інфраструктури. Існує ризик виникнення несумісності через використання різних частотних смуг, архітектурних рішень та відсутність механізмів міжмережевої взаємодії.

Спільне використання інфраструктурних інвестицій дозволить підвищити їхню ефективність, уникнути зайвих витрат та прискорити розширення покриття. Консорціум також забезпечить більш вигідні умови під час переговорів із постачальниками обладнання порівняно з індивідуальними закупівлями кожного оператора окремо.

Координація роботи учасників об’єднання здійснюватиметься централізовано у критичних напрямках: розподіл частотних діапазонів, радіочастотний моніторинг, розподіл майданчиків для розміщення обладнання та забезпечення єдності інтерфейсів. Консорціум встановлюватиме технічні стандарти та критерії якості, а також перевірятиме відповідність операторів встановленим вимогам.

При цьому оператори збережуть автономію у розвитку мереж на власних ділянках. Водночас вони зобов’язані дотримуватися технічних стандартів та умов, визначених консорціумом.

Уніфікація технічних параметрів охопить вибір діапазонів частот та їхній розподіл між операторами. Також будуть запроваджені єдині технічні специфікації обладнання, загальні інтерфейси та протоколи на рівні транспортної та core-мережі. Передбачається спільне управління радіочастотним моніторингом для запобігання перешкодам.

Пілотні зони мережі 5G вже функціонують в окремих районах Душанбе та інших великих містах республіки. Протягом найближчих п’яти років планується масштабне впровадження технології, яке охопить близько 50% населення країни.

Повноцінний комерційний запуск мережі п’ятого покоління очікується до кінця 2026 року. Масове покриття та широке використання 5G прогнозується до 2030 року, враховуючи складність розбудови інфраструктури, потребу в інвестиціях та необхідність забезпечення покриття.

Впровадження технології 5G принесе користь різним категоріям користувачів. Громадяни отримають доступ до вищих швидкостей мобільного інтернету з можливістю досягнення гігабітних значень. Меншою стане затримка сигналу, що важливо для онлайн-ігор, відеосервісів та інтерактивних додатків.

Для бізнесу відкриються можливості створення корпоративних мереж 5G на підприємствах, заводах та у промислових парках. Технологія дозволить впроваджувати рішення Internet of Things (Інтернет речей) з високою щільністю підключених пристроїв. Компанії зможуть автоматизувати виробничі процеси, застосовувати дистанційний контроль та використовувати додатки доповненої й віртуальної реальності.

Державні структури зможуть надавати надійні цифрові держпослуги, розвивати телемедицину та дистанційну освіту. Технологія підтримуватиме функціонування моніторингових систем, аварійних служб, відеоаналітики та систем громадської безпеки у концепції «розумного міста».

Фінансування розвитку інфраструктури 5G здійснюватиметься з різних джерел. Основу складуть власні інвестиції операторів, державне фінансування та субсидії. Додатково залучатимуться міжнародні кредити та гранти, а також партнерські інвестиції виробників обладнання та технологічних компаній.

Таджикистан не єдина центральноазійська країна, яка активно розвиває мережі п’ятого покоління. Сусідній Казахстан планує до кінця 2027 року запустити 5G у всіх двадцяти містах обласного та республіканського значення.