Starlink та Veon уклали найбільшу угоду про прямий супутниковий зв’язок

Супутникова компанія Starlink уклала партнерську угоду з міжнародною телекомунікаційною групою Veon щодо надання послуг прямого супутникового підключення до мобільних пристроїв. Домовленість відкриває доступ до понад 150 мільйонів абонентів телекомунікаційної групи та стала найбільшим контрактом Starlink у цьому напрямку, повідомляє агентство Reuters.

Угода передбачає інтеграцію супутникового сервісу Starlink до наявних мобільних мереж Veon. Технологія Direct to Cell дозволяє передавати сигнал безпосередньо з орбітальних супутників на звичайні смартфони без потреби у спеціалізованому обладнанні. Цей підхід значно спрощує впровадження супутникового зв’язку для мобільних операторів.

Першим кроком реалізації партнерства стане запуск послуги в Казахстані оператором Beeline у 2026 році. Згодом сервіс планують розширити на інші ринки присутності Veon, зокрема до Пакистану, Бангладеш та Узбекистану.

Водночас угода не містить умов ексклюзивності, що залишає Veon свободу дій на ринку супутникових технологій. Генеральний директор групи Каан Терзіоглу (Kaan Terzioglu) паралельно веде переговори з альтернативними постачальниками, серед яких Project Kuiper від Amazon, AST SpaceMobile та Eutelsat OneWeb. Співпрацю з цими компаніями заплановано розпочати у 2027-2028 роках.

Оголошення про партнерство відбулося на тлі дедалі більшої конкуренції у сегменті прямого супутникового підключення до мобільних пристроїв. Основні конкуренти Starlink активно розширюють свої супутникові угруповання та готуються до комерційних запусків. AST SpaceMobile та Project Kuiper анонсували початок надання послуг у 2026 році, що посилює змагання за частку ринку супутникового мобільного зв’язку.

Технологія Direct to Cell вже проходить практичне тестування у різних регіонах. Зокрема, «Київстар» розпочав випробування цього сервісу на території України, охопивши більшу частину країни, за винятком зон активних бойових дій, прикордонних та тимчасово окупованих територій.