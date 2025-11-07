Sky може придбати медійні активи ITV за 2,15 млрд доларів

Телекомпанія Sky, що належить американській корпорації Comcast, веде переговори щодо придбання медійного підрозділу британського мовника ITV. Потенційна вартість операції оцінюється в 1,6 млрд фунтів стерлінгів, що еквівалентно 2,15 млрд доларів США.

Підрозділ Media & Entertainment включає традиційні телевізійні канали ITV та цифрову стрімінгову службу ITVX. Ці активи характеризуються високою залежністю від рекламних надходжень, які зазнають суттєвого тиску через зменшення активності рекламодавців у Великій Британії. Керівництво медіахолдингу прогнозує падіння рекламних доходів на 9% у четвертому кварталі 2025 року, що відображає загальну тенденцію на британському медійному ринку.

Фінансові показники підрозділу за перші шість місяців 2025 року демонструють виторг у 955 млн фунтів стерлінгів. Скоригований показник EBITDA (прибуток до вирахування відсотків, податків та амортизації) за цей період становив 35 млн фунтів, згідно з офіційною звітністю ITV, оприлюдненою у липні.

Реалізація угоди дозволить британському мовнику сконцентруватися на профільному напрямку — виробництві телевізійного та стрімінгового контенту для зовнішніх замовників. Серед ключових партнерів ITV у цій сфері — BBC, Netflix та Apple TV. Водночас для Comcast придбання створює можливість суттєво посилити присутність у сегменті потокового відео та підвищити конкурентоспроможність у протистоянні з провідними гравцями індустрії: Netflix, Amazon та Disney.

Варто зазначити, що це не перша операція Comcast з реструктуризації активів Sky у 2025 році. Влітку американський концерн продав платформу Sky Deutschland німецькому медіахолдингу RTL Group.