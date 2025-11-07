UARU

Sky може придбати медійні активи ITV за 2,15 млрд доларів

Новини
Sky та ITV

Телекомпанія Sky, що належить американській корпорації Comcast, веде переговори щодо придбання медійного підрозділу британського мовника ITV. Потенційна вартість операції оцінюється в 1,6 млрд фунтів стерлінгів, що еквівалентно 2,15 млрд доларів США.

Підрозділ Media & Entertainment включає традиційні телевізійні канали ITV та цифрову стрімінгову службу ITVX. Ці активи характеризуються високою залежністю від рекламних надходжень, які зазнають суттєвого тиску через зменшення активності рекламодавців у Великій Британії. Керівництво медіахолдингу прогнозує падіння рекламних доходів на 9% у четвертому кварталі 2025 року, що відображає загальну тенденцію на британському медійному ринку.

Фінансові показники підрозділу за перші шість місяців 2025 року демонструють виторг у 955 млн фунтів стерлінгів. Скоригований показник EBITDA (прибуток до вирахування відсотків, податків та амортизації) за цей період становив 35 млн фунтів, згідно з офіційною звітністю ITV, оприлюдненою у липні.

Реалізація угоди дозволить британському мовнику сконцентруватися на профільному напрямку — виробництві телевізійного та стрімінгового контенту для зовнішніх замовників. Серед ключових партнерів ITV у цій сфері — BBC, Netflix та Apple TV. Водночас для Comcast придбання створює можливість суттєво посилити присутність у сегменті потокового відео та підвищити конкурентоспроможність у протистоянні з провідними гравцями індустрії: Netflix, Amazon та Disney.

Варто зазначити, що це не перша операція Comcast з реструктуризації активів Sky у 2025 році. Влітку американський концерн продав платформу Sky Deutschland німецькому медіахолдингу RTL Group.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
