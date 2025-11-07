UARU

Оператор Ucom охопив 5G-зв’язком понад 94% населення Вірменії

Новини
Ucom 5G

Вірменський телекомунікаційний оператор Ucom запустив мережу п’ятого покоління (5G) ще в п’яти містах країни. Високошвидкісний зв’язок тепер доступний понад 94% жителів республіки.

Мережу нового покоління запустили в Армавірі, Єхегнадзорі, Варденісі, Гаварі й Таліні. Так оператор охопив уже 96% міст Вірменії. Загалом послуга доступна в 47 містах і десятках інших населених пунктів. Крім того, 5G-зв’язок працює на гірськолижному курорті Myler Mountain Resort, уздовж траси Єреван-Діліжан і в пунктах пропуску Баграташен, Бавра й Агарак.

«В Ucom ми постійно модернізуємо нашу інфраструктуру. Завдяки цьому Армавір, Єхегнадзор, Варденіс, Гавар і Талін також під’єдналися до 5G-мережі Ucom, яка має найширше покриття у Вірменії», — сказав генеральний директор компанії Ральф Йірікян. За його словами, оператор і далі розширюватиме мережу, щоб надавати абонентам найсучасніші телекомунікаційні рішення.

Модернізація телекомунікаційної інфраструктури — один із ключових напрямів роботи компанії. Це дає абонентам не лише вищі швидкості передавання даних, а й стабільне з’єднання, яке відповідає міжнародним галузевим стандартам.

Технологія п’ятого покоління відкриває якісно новий рівень цифрової взаємодії. Користувачі можуть проводити відеоконференції у високій роздільності для віддаленої роботи й навчання, обмінюватися великими обсягами даних без затримок і користуватися застосунками нового покоління. Це дає рівніші можливості доступу до освітніх, медичних і професійних послуг — незалежно від того, де живуть абоненти.

Компанія також розширила перелік сумісних пристроїв. Послуги 5G тепер доступні власникам смартфонів Samsung із підтримкою цієї технології, які працюють на операційній системі Android версії 16 або новішій.

Докладну інформацію про зони покриття фіксованого й мобільного зв’язку, а також технічні характеристики 5G-мережі можна знайти на офіційному сайті оператора.

Варто зазначити, що ще рік тому Ucom забезпечував 5G-зв’язок у 20 містах Вірменії. Це означає, що за рік компанія більш ніж удвічі збільшила кількість міст із покриттям зв’язком п’ятого покоління.

Редакція Mediasat
