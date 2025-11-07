lifecell переводить Івано-Франківщину з 3G на 4G

12 листопада 2025 року оператор мобільного зв’язку lifecell припиняє роботу мережі третього покоління (3G) на всій території Івано-Франківської області. Звільнені радіочастоти у діапазоні 2100 МГц будуть повністю перерозподілені для роботи 4G, що дозволить підвищити швидкість та стабільність мобільного інтернету. Про це повідомила пресслужба lifecell у відповідь на запит редакції Mediasat.

Відключення 3G відбудеться одночасно на всій території області. Після цього протягом кількох тижнів триватиме оптимізація мережі та переведення LTE на максимальну смугу пропускання 20 МГц. Процес модернізації проходитиме без перерв у наданні послуг зв’язку для абонентів.

За даними оператора, переважна більшість користувачів lifecell в Івано-Франківській області вже користується 4G. Частка абонентів, які досі залишаються на 3G, становить приблизно 1%. Більшість із них мають технічну можливість перейти на 4G — для цього достатньо оновити SIM-карту або активувати відповідні налаштування в смартфоні.

Всі базові станції lifecell в області технічно підготовлені до надання послуг 4G у діапазоні 2100 МГц. У процесі модернізації відбувається оптимізація мережі для покращення місткості та швидкості передачі даних. За потреби в окремих районах встановлюється додаткове обладнання для посилення покриття.

Переведення частотного ресурсу з 3G на 4G дозволить підвищити швидкість мобільного інтернету, забезпечити стабільніше з’єднання в місцях великого навантаження та зменшити затримки в роботі мережі. За попереднім досвідом lifecell, після відключення 3G та розширення смуги частот LTE середня швидкість мобільного інтернету зростає приблизно на 20-30%.

Мережа 2G продовжить функціонувати для голосових дзвінків, SMS і базових сервісів. Її підтримка необхідна для забезпечення зв’язку на кнопкових телефонах і у віддалених місцевостях.

Звільнені частоти 2100 МГц використовуватимуться для розширення місткості 4G-мережі. Водночас оператор не виключає, що цей діапазон може стати частиною спектра для запуску технології 5G після завершення війни та отримання відповідних регуляторних дозволів.

Модернізація мережі з переходом від 3G до 4G поступово відбуватиметься в усіх регіонах України. Точні дати для кожної області lifecell повідомлятиме окремо після завершення технічної підготовки.

Відключення застарілих технологій стало частиною масштабної модернізації lifecell: раніше оператор повністю вивів з експлуатації технологію SDH, замінивши її на сучасні IP/MPLS та оптичні транспортні рішення.